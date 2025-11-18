青山商事は、りんごジュースの搾りかすを原料としてアップサイクルした環境に優しいベルトを、11月18日から「洋服の青山」主要250店およびオンラインストアで発売する。





今回発売するベルトは、本来捨てられるはずだった青森県産のりんごジュースの搾りかすを配合した植物由来のエコ素材「aplena（アプレナ）」を採用している。表面樹脂層の25％がりんご成分で環境に配慮したベルト。皮や芯といった廃棄物を乾燥させ、粉末にしたものを配合させることで、従来の合成皮革よりも石油由来の原料使用を大幅に抑えることができる。デザインは、位置を選ばずに止められるピンレス仕様で着脱が簡単なほか、オフィススタイルにも合わせやすいシンプルなラウンドバックルにすることで、柔らかな印象を与え、アクセサリー感覚で活用できる。

日本国内の年間りんご収穫量は約60万トンあり、そのうちの60％を青森県が生産している。JAアオレン（青森県農村工業農業協同組合連合会）では年間1.8万トンの青森県産りんごジュースを加工しており、その際、約5千トン以上の搾りかすが発生する。「aplena（アプレナ）」は、その搾りかすをアップサイクルして作られた国産合成皮革ブランドで、主にバッグや財布などのファッションアイテムに使用されている。

［小売価格］4389円（税込）

［発売日］11月18日（火）

