

「20g 熱風焙煎 黒ごまチップス」

亀田製菓は、「20g 熱風焙煎 黒ごまチップス」（以下、「熱風焙煎 黒ごまチップス」）を、11月24日から全国のコンビニエンスストアで発売する。

昨年9月に発売して以来、おいしくてカラダにうれしい米菓として、好評を得ている「熱風焙煎 黒ごまチップス」が食べ切りサイズになって、コンビニエンスストア限定で新登場する。「サクサク軽い食感と、ごまの香ばしさが口の中に広がりあっという間に食べ終えてしまう」「ヘルシーなおやつとしてとても良い」と多くの消費者から好評のコメントが寄せられている。

亀田製菓は2023年に発表した中期経営計画の中で、お米の可能性を最大限引き出し、世界で新価値・新市場を創造するRice Innovation Companyをビジョンとして掲げている。「熱風焙煎 黒ごまチップス」は、亀田製菓が長年研究してきたお米由来の乳酸菌を添加し、従来の米菓に健康価値を加えた機能性表示食品となっている。





「熱風焙煎 黒ごまチップス」は、お米由来の乳酸菌を手軽に摂取できる、おいしくてカラダにうれしいチップス。黒ごまを粒ごと練り込んだお米の生地を熱風焙煎製法で焼き上げることで、まるで煎りたてのような黒ごまの香ばしさを楽しむことができる。生地は食べやすい一口サイズでサクッとした食感が特徴で、噛むたびに黒ごまの旨みが口いっぱいに広がる。あっさりとした塩味で、おやつのみならずおつまみにもぴったりとなっている。

日本人が古くから親しんできたお米からは、様々な健康効果が報告されている。亀田製菓は1990年から30年以上、お米由来の乳酸菌の研究を続けている。長年の研究の末に見出したお米由来の乳酸菌K−1、K−2はいずれも機能性表示食品制度に対応した健康効果が認められた菌。「熱風焙煎 黒ごまチップス」は、玄米由来の植物性乳酸菌K−1を添加している。植物性乳酸菌K−1は、肌の潤いを維持する機能と、おなかの調子を整える機能があることが報告されている。

［小売価格］149円前後（税込）

［発売日］11月24日（月）

亀田製菓＝https://www.kamedaseika.co.jp