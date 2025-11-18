大正製薬は、今年のクリスマスを心待ちにする期間を応援する「リポビタンD クリスマス限定ボトル 2025」を11月18日から、数量限定、通販限定で同社通販サイト「大正製薬ダイレクト」等で販売を開始する。

「アドカレ（アドベントカレンダー）」は、もともとイエス・キリストの降誕（クリスマス）を待ち望む期間の日数を数えるカレンダー。毎日一つずつ窓を開ける喜びとワクワク感がある。最近では、特定のテーマについてみんなで情報をリレー形式で共有し、コミュニティを盛り上げるオンライン上の文化としても広がっており、クリスマスの風物詩の一つとなっている。



「リポビタンD クリスマス限定ボトル 2025」

この限定ボトルは、「アドカレ」が象徴する“クリスマスを待ち望む特別な日々”に寄り添い、期待感を高めるデザインとしている。家族、恋人、友人、職場の同僚など、身近な大切な人へ、日頃の感謝や愛情とともに「頑張ってね」の気持ちを伝えたいクリスマス。デザインに込められた温かい想いと、リポビタンDの一本一本がもたらす“ファイト！”のエールが、日々の活動を力強く後押しする。

クリスマスは、日ごろの感謝や愛情を伝える特別な日。この機会に、「たくさんの人に“ファイト！”を届けたい！」という声に応えて、今年も限定ボトルを用意した。今年は、30本4950円（税込）を送料同社負担で購入できるセットを用意。「アドカレのように毎日途切れないエール」として、愛や感謝の気持ちを届けたい人をリポビタンDは応援する。

［小売価格］

100mL×10本セット：1804円

100mL×30本セット：4950円

（すべて税込）

［発売日］11月18日（火）

大正製薬＝https://www.taisho.co.jp