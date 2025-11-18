丸亀製麺が展開する、食の感動体験を探求し、手づくり・できたてにこだわる讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、全国のロードサイド店を中心に「鴨ねぎうどん」、「牡蠣たまあんかけうどん」を11月25日から期間限定で販売する。また、同日から「こく旨 牡蠣バターぶっかけうどん」をショッピングセンター・テナント店を中心に販売を開始する。

いよいよ冬の厳しい寒さが感じられるようになったこの季節。丸亀製麺では、あたたかいうどんを豊富に用意している。全店に在籍している麺職人（麺職人とは、丸亀製麺独自の麺職人制度に合格した者に与えられる称号。麺職人が不在の日や時間帯もある）毎日粉からつくる打ち立て、茹でたてのうどんに、冬の旨みが溶け出した、お腹にも心にもしみわたる一杯を楽しんでほしいという。



「鴨ねぎうどん」

丸亀製麺の冬の季節商品で1位2位を争うほど人気の「鴨ねぎうどん」と「牡蠣たまあんかけうどん」が今年は冬の始まりから登場する。「冬到来と共に、お腹も心にもしみわたるおいしさ・あたたかさをお客さまにご提供したい」そのような想いから、11月から販売を開始する。両商品を同時に、この時期から販売するのは、今年が初めてとなる。



「牡蠣たまあんかけうどん」

「鴨ねぎうどん」は、旨みがぎゅっと詰まった合鴨肉、焼き目香ばしい白ねぎ、そして特製鴨だしをあわせた、冬の旨さが詰まった一杯。「牡蠣たまあんかけうどん」は、牡蠣のぷりぷりの食感とその凝縮された旨みを楽しめ、牡蠣の旨みがしみ出た玉子あんかけは、心も身体も温めてくれる。



「こく旨 牡蠣バターぶっかけうどん」

「こく旨 牡蠣バターぶっかけうどん」は、昨年1月に初めて販売した「牡蠣ぶっかけうどん」がさらにおいしくなって帰ってくる。牡蠣はからっと揚げることで濃厚な旨みをぎゅっと閉じ込めた。魚介の旨みたっぷりの海醤だれとアクセントの黒こしょうとレモンがさらに牡蠣の旨みを引き立て、バターが全体に奥深いコクをもたらせる。牡蠣の旨みやコクをたっぷりと打ち立てのもちもちのうどんに絡めて食べてほしいという。

“しみる”あたたかさと冬にしか味わうことのできない“しみる”おいしさをぜひ楽しんでほしい考え。

［小売価格］

鴨ねぎうどん：（並）920円／（大）1100円／（得）1280円

牡蠣たまあんかけうどん：（並）890円／（大）1070円／（得）1250円

こく旨 牡蠣バターぶっかけうどん：（並）890円／（大）1070円／（得）1250円

（すべて税込）

［発売日］11月25日（火）

丸亀製麺＝https://jp.marugame.com