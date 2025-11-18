明治は、日本の乳児用ミルクで一番選ばれている（インテージ SRI＋ 乳児用ミルク市場 2024年4月〜2025年3月 累計販売金額）「明治ほほえみ」ブランドから、日本で初めてビフィズス菌を配合した乳児用調製粉乳の「明治ほほえみ 780g／2缶パック」「明治ほほえみ らくらくキューブ 108g／540g／810g／1620g」を11月25日に発売する。



「明治ほほえみ らくらくキューブ 108g／540g／810g／1620g」

近年、出生数が減少しているものの共働き世帯は増加しており、同社の調査では乳児のミルク飲用者数は年々増加（同社調べ（2024年、n＝1200））していることがわかった。

「子どもの健康に対する悩み」についての同社の調査（同社調べ（2024年、n＝1200））では、「必要な栄養を十分に与えられているかどうか」という悩みを抱えている人が最も多く、「免疫力の向上」に関する悩みを持つ人は年々増加していた。

これらの結果から、ミルクでの子育ても取り入れたい一方で、栄養面への不安や関心も高まっており、子どもの確かな成長を支えるための栄養への意識が強くなっていることがわかった。

同社は赤ちゃんがからだの中から元気に育つために大切な役割を果たすといわれているビフィズス菌に着目し、ビフィズス菌に関する赤ちゃんのための研究を四半世紀に渡り続けてきた。消費者の「ミルクで子育てする際にも子どもに十分な栄養を与えたい」というニーズに応えることを目指し、母乳で育つ赤ちゃんを目指した研究から得た同社独自の「ビフィズス菌OLB6378」を配合した同商品を発売する。

今後も赤ちゃんがいつでも安全に、かつ安心して栄養摂取ができるよう、品質に関する研究を続けるとともに、社会全体で育児がしやすい環境づくりをサポートしていく考え。

［小売価格］

明治ほほえみ

780g：3601円

2缶パック：7201円

明治ほほえみ らくらくキューブ

108g：518円

540g：2582円

810g：3694円

1620g：6396円

（すべて税込）

［発売日］11月25日（火）

明治＝https://www.meiji.co.jp