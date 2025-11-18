プロントコーポレーションは、飲食チェーン「PRONTO（プロント）」のカフェタイム（モーニング／サカバタイム除く）において、Pラテ「アイスメープルピーカンナッツラテ」を12月1日から発売する。「メープルバニララテ」「ルイボスクランベリーティー」も同時販売する。



Pラテ「アイスメープルピーカンナッツラテ」

「PRONTO」のPラテシリーズに、冬季限定フレーバー「アイスメープルピーカンナッツラテ」が新登場する。ピーカンナッツの香ばしさとエスプレッソのコクにメープルフレーバーシロップのやさしい甘さがマッチしたアイスラテ。「Pクッキー」と一緒に楽しんでほしいという。さらに、クリスマスシーズン限定（12月1日〜25日）で、赤と緑のシュガートッピングが加わり、ホリデーシーズンを華やかに彩る。

「Pラテ」とは、パフェをイメージしたデザート感覚で楽しめるドリンク。頭文字の「P」には“プロント”と“パフェ”という意味を込めている。Pの文字を模した「Pクッキー」とホイップクリームをトッピングし、飲みごたえがありつつ、見た目でも楽しめる商品に仕上げた。



「メープルバニララテ」

「メープルバニララテ」は、メープルフレーバーシロップのやさしい甘さとバニラのまろやかな風味が特長のラテ。エスプレッソのコクをミルクが包み込む、心も温まる一杯に仕上げた。



「ルイボスクランベリーティー」

「ルイボスクランベリーティー」は、グリーンフルーツルイボスティーとクランベリーソースを合わせた、ノンカフェインのホットティー。ホリデー気分を盛り上げる華やかな色味と心地よい酸味を楽しめる。

［小売価格］

Pラテ アイスメープルピーカンナッツラテ：R715円〜／L803円〜

メープルバニララテ：R605円〜／L693円〜

ルイボスクランベリーティー：550円〜

［発売日］12月1日（月）

プロント＝https://www.pronto.co.jp