東京の日本橋で｢巨大グマ｣が大暴れ…秋田｢イオンにクマ侵入｣どころの騒ぎではない激ヤバ事件の結末
■秋田ではイオンにクマが乱入
クマが冬ごもりに入る11月半ばを過ぎても、人身被害が収まらない。
それどころか16日には、秋田県能代市のイオンにクマが乱入して大騒ぎになった。
スーパーマーケットにクマが闖(ちん)入したのは、今年10月に群馬県沼田市恩田町のスーパー「フレッセイ沼田恩田店」に体長1.4メートルの熊が侵入した事例と、昨年12月に秋田県秋田市土崎港のスーパー「いとく土崎みなと店」に50時間以上居座り続けたクマが記憶に新しい。
これらのケースに対応して、「センサー式自動ドア」を「手動式」に変更するなどの対策をとる自治体も出て、もはや繁華街にクマが出没するのは、驚くことではなくなった感がある。
筆者は北海道の地元紙80年分を通読してヒグマによる事件を収集、データベース化して、拙著『神々の復讐』（講談社）にまとめたが、過去に繁華街あるいは住宅街にクマが乱入して大騒ぎになった事件はいくつか記録されている。
■「飼っていたクマ」が凶暴化し…
古い記録では、明治8年8月3日の「読売新聞」に、岡山県津山での大騒動がかなり面白く描かれている。
いったいなにを腹に据えかねたのか、ひどい暴れようだが、死人が出なかったのは幸いであった。
次に東京都心にヒグマが逃げ出して大騒ぎになった記事を見てみよう。
■東京・日本橋でも大暴れ
北海道でも、明治18年に札幌市内を暴れ回ったクマがいた。
熊もぼつぼつ良くなってきた景気につられて、山から里へ下りて来た訳でもなかろうが、ある日一頭の熊が、円山神社の横からノソノソと下りて来た。そこから札幌の街をノッソリノッソリと歩いて札幌村の方を荒らし、帰りはまた札幌の街へ現われたのである。
驚いたのは札幌の街の人達。大声でわめいたり、バケツを遠くで叩いて大騒ぎをするだけでどうすることも出来ない。
人間の騒ぎで、逆に驚いたのは熊公である。彼が驚いて飛び込んだ所は札幌県庁の庁舎である。熊のちん入で驚いたのは役人達、――熊だ――。その一声で庁舎は上を下への大騒ぎ。この騒ぎで熊公またもびっくり仰天して庁舎を飛び出した。
飛び出したついでに、官舎の辺を一廻りしたから、官舎の女・子どもはまた大騒ぎ。
熊公今度はとうとう裁判所に飛び込んでしまった。悪事をはたらくと、人間も最後は裁判所の御厄介になるが、この熊公もまさに人間並みである。
裁判所で騒がれてまた一目散。そこからどう歩きまわったのか、とうとうある酒造庫へ飛び込んでしまったからたまらない。
――それ、酒蔵へ入った。と、元気のいい連中はすかさず倉庫の戸をぴったりと閉めてしまった。
幸いに、蔵の中には人間がいなかったので先ずは一服という訳でもないが、生け捕る相談をすることにした（「熊が酒蔵へ飛び込んだ話」『さっぽろむかしむかし』大西泰久 平成元年）
この後、無事に熊は生け捕りにされたが、その慰労でいつくかの酒樽が空になったそうである。
北海道北見の訓子府村でもメインストリートをヒグマが爆走するという事件があった。
■北海道では市街地を爆走
現地を取材した地元紙によれば、この後クマは、待ち伏せていた猟師に銃撃され、再び常呂川に飛び込んで北岸から再び市街地に突進しようとした。
北岸にいた見物人は一斉に大声をあげ、熊は驚いて川に沿って上流に逃げ、再び常呂川を渡って西訓子府に逃れて、日没と共に姿を消した。
当日は橋や屋根の上は黒山の見物人で、「水に飛び込む様のごときは活動写真の猛獣狩りを見るごとく実に壮観を極め」（前掲）と、大満足であったらしい。
市街地に迷いこんだクマは極度に興奮しているので、見境なく襲ってくる可能性が高い。攻撃されることを前提に、身を守る手段を講じるのがよいだろう。
筆者がこれまで調べた古老の体験談などによれば、クマは音や動きのあるものに反応して、そちらに攻撃対象を変えることが多いようだ。
まずは自分自身を守り、クマの注意が他にそれたタイミングで逃げるのがベストだろう。
----------
中山 茂大（なかやま・しげお）
ノンフィクション作家、人喰い熊評論家
明治初期から戦中戦後にかけて、約70年間の地方紙を通読、市町村史・郷土史・各地の民話なども参照し、ヒグマ事件を抽出・データベース化している。主な著書に『神々の復讐 人喰いヒグマたちの北海道開拓史』（講談社）など。
----------
