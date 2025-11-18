11月16日、秋田県能代市の「イオン能代店」にクマが侵入し、2時間半後に駆除された。ノンフィクション作家・人喰い熊評論家の中山茂大さんは「約80年分の北海道の地元紙を通読し、ヒグマによる事件を収集・データベース化した。その中にも、繁華街や住宅街にクマが乱入して大騒ぎになった事例が記録されている」という――。

■秋田ではイオンにクマが乱入

クマが冬ごもりに入る11月半ばを過ぎても、人身被害が収まらない。

それどころか16日には、秋田県能代市のイオンにクマが乱入して大騒ぎになった。

スーパーマーケットにクマが闖(ちん)入したのは、今年10月に群馬県沼田市恩田町のスーパー「フレッセイ沼田恩田店」に体長1.4メートルの熊が侵入した事例と、昨年12月に秋田県秋田市土崎港のスーパー「いとく土崎みなと店」に50時間以上居座り続けたクマが記憶に新しい。

これらのケースに対応して、「センサー式自動ドア」を「手動式」に変更するなどの対策をとる自治体も出て、もはや繁華街にクマが出没するのは、驚くことではなくなった感がある。

筆者は北海道の地元紙80年分を通読してヒグマによる事件を収集、データベース化して、拙著『神々の復讐』（講談社）にまとめたが、過去に繁華街あるいは住宅街にクマが乱入して大騒ぎになった事件はいくつか記録されている。

■「飼っていたクマ」が凶暴化し…

古い記録では、明治8年8月3日の「読売新聞」に、岡山県津山での大騒動がかなり面白く描かれている。

津山より知らせに、美作の国入庭郡下茅村の百姓が飼って置いた熊を、久世駅中町の中川善八というものが、その熊を買いうけてよく手馴れし、これまであばれたこともなかったが、先月八日、どうしたことかほえ出して恐ろしい勢いになり、繋いである鉄鎖を捻り切り、まわりの囲いをさんざんにこわして飛び出し、人を見次第にとびついて引き倒し、にげるもあれば転ぶもあり、やがて人家へ這い入って暴れまわり、二階へかくれるやら裏口へ逃げ出すやら大騒ぎになって、そのうち辰藏というものは十二歳と九ッになる子供を抱いて寝て居る処へ暴れこみ、それという間に二人の子供を布団へつつみ押入へいれて声を出すなと言って親父は逃げ出す、（中略）熊はこの家を出でて、またまた隣家へはいり家内のものは二階へかくれると亭主の虎藏は酒に酔って寝ていたが、この騒動に目をさまし、息子を抱いて逃げ出す、熊は後より飛びつき今こそ命が消えるかと思ううち、この家を出ると、また一人の子供にくらいつき体中へ傷を負わせて東西南北を暴れ歩き、誰一人これを鎮めるものなく、怪我人も大勢あり、家々では道具その外を損じさせ、実に驚く騒ぎをいたし（後略）

いったいなにを腹に据えかねたのか、ひどい暴れようだが、死人が出なかったのは幸いであった。

次に東京都心にヒグマが逃げ出して大騒ぎになった記事を見てみよう。

■東京・日本橋でも大暴れ

一昨日午後三時頃のこととか、日本橋魚河岸のある鳥問屋で、かねて飼い置いた北海道産の大熊が、いかにしてか鉄鎖を断って一目散に日本橋の中央まで駈け出したので、輻湊（ふくそう＝混み合う）の場所柄とて、それ熊が逃げ出したと右往左往に逃げ馳する騒ぎに一時は鉄道馬車はもちろん人力車までが躊躇して一歩も進まず、混雑する折柄、魚河岸より数十名の若者が駆けつけ鳥を伏せる大籠で熊を伏せ、三人ほどその籠の上に乗ったが、熊はさらに屈する様子もなくノソノソと三人を引きずる勢いに、今度は大きな箱を持ってきて、これにてようやく生け捕ったという（「読売新聞」明治23年11月29日）

北海道でも、明治18年に札幌市内を暴れ回ったクマがいた。

熊もぼつぼつ良くなってきた景気につられて、山から里へ下りて来た訳でもなかろうが、ある日一頭の熊が、円山神社の横からノソノソと下りて来た。そこから札幌の街をノッソリノッソリと歩いて札幌村の方を荒らし、帰りはまた札幌の街へ現われたのである。 驚いたのは札幌の街の人達。大声でわめいたり、バケツを遠くで叩いて大騒ぎをするだけでどうすることも出来ない。 人間の騒ぎで、逆に驚いたのは熊公である。彼が驚いて飛び込んだ所は札幌県庁の庁舎である。熊のちん入で驚いたのは役人達、――熊だ――。その一声で庁舎は上を下への大騒ぎ。この騒ぎで熊公またもびっくり仰天して庁舎を飛び出した。 飛び出したついでに、官舎の辺を一廻りしたから、官舎の女・子どもはまた大騒ぎ。 熊公今度はとうとう裁判所に飛び込んでしまった。悪事をはたらくと、人間も最後は裁判所の御厄介になるが、この熊公もまさに人間並みである。 裁判所で騒がれてまた一目散。そこからどう歩きまわったのか、とうとうある酒造庫へ飛び込んでしまったからたまらない。 ――それ、酒蔵へ入った。と、元気のいい連中はすかさず倉庫の戸をぴったりと閉めてしまった。 幸いに、蔵の中には人間がいなかったので先ずは一服という訳でもないが、生け捕る相談をすることにした（「熊が酒蔵へ飛び込んだ話」『さっぽろむかしむかし』大西泰久 平成元年）

この後、無事に熊は生け捕りにされたが、その慰労でいつくかの酒樽が空になったそうである。

北海道北見の訓子府村でもメインストリートをヒグマが爆走するという事件があった。

■北海道では市街地を爆走

昭和元年四月初旬稲積牧場に放っていた馬をたおした五，六歳位の熊が血に狂って常呂川をわたって訓子府市街へ突進、本光寺付近から大通りへ抜け向かい側のキリスト教会日曜学校の硝子戸二枚をメチャメチャに破壊し、さらに北海電灯出張所の社宅の壁を突き破り、その他棚四六ヶ所を破壊して、大通りを西に向け驀進、駅通りに曲がり、北一条を西に向かって柳橋医院よりさらに南に向きをかえ、電灯会社に突き当たり、これより右転役場付近から常呂川へ引き返し、川をわたって稲積事務所付近のやぶにひそんだ（後略）（市街 伊藤三郎談）（『訓子府村史』、「北海タイムス」大正15年4月28日）

現地を取材した地元紙によれば、この後クマは、待ち伏せていた猟師に銃撃され、再び常呂川に飛び込んで北岸から再び市街地に突進しようとした。

北岸にいた見物人は一斉に大声をあげ、熊は驚いて川に沿って上流に逃げ、再び常呂川を渡って西訓子府に逃れて、日没と共に姿を消した。

当日は橋や屋根の上は黒山の見物人で、「水に飛び込む様のごときは活動写真の猛獣狩りを見るごとく実に壮観を極め」（前掲）と、大満足であったらしい。

市街地に迷いこんだクマは極度に興奮しているので、見境なく襲ってくる可能性が高い。攻撃されることを前提に、身を守る手段を講じるのがよいだろう。

筆者がこれまで調べた古老の体験談などによれば、クマは音や動きのあるものに反応して、そちらに攻撃対象を変えることが多いようだ。

まずは自分自身を守り、クマの注意が他にそれたタイミングで逃げるのがベストだろう。

中山 茂大（なかやま・しげお）

ノンフィクション作家、人喰い熊評論家

明治初期から戦中戦後にかけて、約70年間の地方紙を通読、市町村史・郷土史・各地の民話なども参照し、ヒグマ事件を抽出・データベース化している。主な著書に『神々の復讐 人喰いヒグマたちの北海道開拓史』（講談社）など。

（ノンフィクション作家、人喰い熊評論家 中山 茂大）