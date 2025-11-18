８月の大雨で浸水し復旧に２か月 被災した姶良市の保育園にウルトラマンゼロがやってきた！
2025年8月の記録的な大雨の影響で通行止めとなっていた姶良市の国道10号の網掛橋が全面開通してから18日で10日。周辺の店は活気を取り戻しつつあります。そんな中、大雨で被災した保育園にあの“ヒーロー”が訪れ、園児たちを笑顔にしました。
（記者）
「網掛橋が全面開通してから1週間あまりが経った。橋の上を多くの車が通行している」
姶良市加治木町の国道10号の網掛橋は、2025年8月の記録的な大雨で橋脚の土砂が削られるなどの被害を受け、約3か月間通行止めとなっていました。通行再開から18日で10日。橋の周辺には大雨の爪痕が残るところもありますが、活気を取り戻しつつあるようです。
（美坂饅頭屋・美坂昌徳さん）
「だいぶお客さんも戻ってきて売り上げも良くなってきている。橋が開通してから、ようやく来れたというお客さんもいた」
客からの声が力になっているという美坂さん。次の3連休も多くの人に訪れてもらいたいと話します。
（美坂饅頭屋・美坂昌徳さん）
「（橋が）開通してからおめでとうとかよかったという声をかけてもらっている。開通して車も多いし来やすくなったので、ぜひ加治木にもきてもらいたい」
そんな中、姶良市のせんとり保育園を訪れたのはウルトラセブンの息子、「ウルトラマンゼロ」です。
せんとり保育園は大雨の影響で床上浸水し2日間休園。施設の整備には約2か月かかったと言います。
（せんとり保育園・濱田郁代園長）
「夢であってほしいと思った。でも現実だった。（保護者にも）協力してもらって保育を続けながら災害があったところを直した」
訪問は子供たちを激励しようと映像製作などを手がける円谷プロダクションが企画。今回の大雨で被害にあった県内の7つの施設を回りました。
ウルトラマンゼロは子供たちと一緒に体操や指遊びをしていました。
（園児）
「かっこよかった」
（園児）
「たのしかった」
ウルトラマンゼロは子供たちにエールを贈り光の国へと帰っていきました。