2025年11月19日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年11月19日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
運気は低迷気味。朝の爽やかなあいさつが、ツキを呼び込むきっかけに。
えこひいきで周囲からひんしゅくを買うかも。公平と平等を大切に。
親や目上の人と対立する暗示。じっくり説得する覚悟を持って。
リアクションをオーバーにすると、ツキがやってきそう。
陰気な表情は悪い印象を与えるだけ。常に笑顔をキープ！
何事も粘りが肝心。諦めずにもうひと踏ん張りしよう。
起き抜けにスケジュールの確認をすると、失敗を防げるはず。
合理的な考え方ができる日。物事も手早く片付きそう。
柔軟になれば収穫は大。頑固さは運気を低下させる予感。
何があってもスピーディーに対応すれば、幸運をゲット！
人から頼られる暗示。受けて立てば感謝と幸運が訪れるはず。
高レベルに挑戦したくなりそう。すでに基礎があるならぜひトライ！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
運気は低迷気味。朝の爽やかなあいさつが、ツキを呼び込むきっかけに。
11位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
えこひいきで周囲からひんしゅくを買うかも。公平と平等を大切に。
10位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
親や目上の人と対立する暗示。じっくり説得する覚悟を持って。
9位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
リアクションをオーバーにすると、ツキがやってきそう。
8位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
陰気な表情は悪い印象を与えるだけ。常に笑顔をキープ！
7位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
何事も粘りが肝心。諦めずにもうひと踏ん張りしよう。
6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
起き抜けにスケジュールの確認をすると、失敗を防げるはず。
5位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
合理的な考え方ができる日。物事も手早く片付きそう。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
柔軟になれば収穫は大。頑固さは運気を低下させる予感。
3位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
何があってもスピーディーに対応すれば、幸運をゲット！
2位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
人から頼られる暗示。受けて立てば感謝と幸運が訪れるはず。
1位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
高レベルに挑戦したくなりそう。すでに基礎があるならぜひトライ！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)