カタログギフトを手掛ける有名企業が日本各地から集めた商品を紹介・販売しています。

【写真を見る】有名企業が山形の味を県外に発信！ 「山形の極み」シリーズに "あの" 郷土菓子が仲間入り！（山形）

県内の商品も多く紹介さていますが、その中に新たに山形の、あの郷土菓子が仲間入りしました。

山形牛のシャトーブリアン！厳選したカタログギフト「山形の極み」シリーズの逸品です。

県内創業で東京に本社を置くリンベルでは、地域自慢の素材を使ったこだわりの商品を「極み」シリーズとしてブランド化し２０００点以上の商品を紹介・販売しています。

なかでも県内にゆかりのあるものは「山形の極み」として、地元農家や菓子店と協力して商品の開発から製造までを県内で行い全国に向けて情報を発信し、販売しています。

また、「山形の極み」の商品パッケージは全て東北芸術工科大学の中山ダイスケ学長が監修していて、遊び心あるデザインが特徴です。

■新発売されたのがこちら！

今回、「極み」シリーズの１０周年を記念して新たに発売されたのがこちらの「ふうき豆」。

山形の郷土菓子を多くの地域と広い世代に楽しんでもらえるようにと、県内の老舗菓子店と共同で開発したということです。

大内希美アナウンサー「優しい。上品な甘さです。豆のほくほく感と素朴な味わいがクセになる」

リンベル株式会社 商品本部 須藤和成 課長「味の調整やパッケージなど苦労した部分もあるので、できあがってうれしい。引き続き山形のものを県外に発信していけたら」

「山形の極み」として紹介されているものは極みシリーズおよそ２０００点のうち

１０２５点にもなるということで、リンベルでは今後も県内商品の魅力発信を続けていきたいとしています。