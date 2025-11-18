◇第56回明治神宮野球大会大学の部準決勝 名城大0―1立命大（2025年11月18日 神宮）

明治神宮野球大会大学の部は18日に準決勝が行われ、名城大は立命大に0―1で敗れて1979年以来46年ぶりの決勝進出を逃した。

同大学OBで2016年から指揮を執る安江均監督は、今大会限りで退任する。試合後は観客席に向かい、ベンチ入りできなかった選手たちに感謝を伝える場面もあった。

「最後に学生たちに感謝を伝えたかったので、やってはいけないことなのかもしれないけれど、応援団のところまで行かせてもらいました。彼らは悔しい思いをしながら応援をしてくれた。その気持ちが分かる。それでも“ありがとうございました”などと温かい言葉をかけてくれて本当にうれしかったです」

秋季リーグは2位に終わったものの「東海地区・北陸・愛知三連盟王座決定戦」で4連勝し、明治神宮大会への出場権を獲得した。

「ここまで歩みを進めてくれた学生たちには感謝しかありません。決勝に行けず申し訳ない思いだが、学生たちが毎日毎日、コツコツとやってきたことが今日も随所に出ていた。学生の不屈の気持ちがあったから、ここまで勝ち上がることができたのだと思います」

今秋は天野京介（2年）らを中心した投手陣を武器に全国4強入りの躍進。同監督は、07年大学生・社会人ドラフト1位で中日に入団した山内壮馬ヘッドコーチについて自ら切り出し、「山内コーチとずっと一緒にやってきました。投手陣の仕上がりがよく、全てを任せられた。心から感謝したいと思います」と感謝の思いを口にすると涙があふれた。

同監督は「名城大版人間力野球」を掲げ、「学ぶ姿勢、礼節、情熱」などをモットーに指導。大学日本代表のコーチなども務めた。

同大学で指導を受けた広島・栗林は「安江さんが名城大を強豪にしたと思う。僕が大学生の時、安江さんがコンディションを気にしながら起用してくださったおかげで、プロでも離脱することなく戦えている。安江さんの人間性があったから、最後に劇的な4連勝で神宮にも行けた。さすがだなと思います」と感謝の思いを明かした。

同監督は「10年間あっという間でした。反発も受けながら毎日やってきた。振り返ると、学生の成長が自分の財産になりました」と涙をふいた。