¡Ö²¹Àô¤à¤¹¤á¡ß°ËÆ¦µÞ¡×¥³¥é¥Ü¤Ç³Ú¤·¤àÅß¤ÎÎ¹¡¡¶âÌÜÂä¤Î¼÷»Ê¡¦Ð§¡¦¼Ñµû¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼...Áª¤ó¤ÇËþµÊ¡ª½Ü¤ÎÌ£
ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î²¹ÀôÃÏ¤äÃÏÊýÅÔ»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹ñÆâ³°¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö²¹Àô¤à¤¹¤á¡×¤È¡¢°ËÆ¦Åì³¤´ß¤òÁö¤ë°ËÆ¦µÞ¹Ô¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û²¹Àô¤à¤¹¤á¡ß°ËÆ¦µÞ¡¡¥³¥é¥Ü¾è¼Ö·ô¡¦¥°¥Ã¥º¤ò¸«¤ë
2025Ç¯11·î1Æü¡Á26Ç¯3·î25Æü¤Î´ü´Ö¡¢¹ØÆþÆÃÅµÉÕ¤¥³¥é¥ÜµÇ°ÀÚÉä¤ä¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¡£
¡Ö²¹Àô¤à¤¹¤á¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ïº£Ç¯2·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿²¹ÀôÌ¼¡¦°ð¼è¤Ò¤Ê¤á¤ÎÃÂÀ¸¤òµÇ°¤·¤¿¤â¤Î¡£
°ËÆ¦µÞ¹Ô¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¡¢°ËÆ¦¹â¸¶±Ø¡Á°ËÆ¦µÞ²¼ÅÄ±Ø´Ö¤Î¥Õ¥ê¡¼¤¤Ã¤×¤È¶âÌÜÂä¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¿©»ö·ô¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´ë²è¾è¼Ö·ô¡Ö¶âÌÜ¤¤Ã¤×¡ÊKINME¡¡KIPPU¡Ë¡×¤¬¡¢²¹Àô¤à¤¹¤á¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£°ð¼è¤Ò¤Ê¤á¡Ê°ð¼è²¹Àô¡Ë¡¦°ËÅìÄØ·î¡Ê°ËÅì²¹Àô¡Ë¡¦²¼ÅÄè½²Ú¡Ê²¼ÅÄ²¹Àô¡Ë¤Î3¿Í¤Î²¹Àô¤à¤¹¤á¤¬¡¢°ËÆ¦µÞ¤ÎÀ©Éþ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡ÖÂç¿Í¡×¤Î¤ß¤Ç¡¢¡Ö¾®»ù¡×¤ÏÄÌ¾ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¡£
°ËÆ¦µÞ»ØÄê¤ÎÈÎÇä¾ì½ê¤Ç¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¤Ã¤×¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢1Ëç¤Ë¤Ä¤²¹Àô¤à¤¹¤á¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼1Ëç¤¬Ìã¤¨¤ë¡£
¡Ö¶âÌÜ¤¤Ã¤×¡×¤È¤Ï¡©
¶âÌÜÂä¤Ï°ËÆ¦¤ÎÌ¾Êª¤Î°ì¤Ä¡£²¼ÅÄ¹Á¤Ï¶âÌÜÂä¤Î¿åÍÈ¤²ÆüËÜ°ì¤ò¸Ø¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢°ð¼è¤Ò¤Ê¤á¤Î¡Ö¹¥¤¤Ê¤â¤Î¡×¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö°ð¼è¥¥ó¥á¡×¤Ï¡¢°ð¼è¹Á¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¶âÌÜÂä¡£¸·¤·¤¤ÉÊ¼Á´ÉÍý¤ò·Ð¤Æ½Ð²Ù¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¤Î¶âÌÜÂä¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¹âÃÍ¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¶âÌÜ¤¤Ã¤×¡×¤Î¿©»ö·ô¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÎÆÃÄê¤Î¶âÌÜÂäÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¼÷»Ê¤ä³¤Á¯Ð§¡¢¾Æ¤µû¤ä¼Ñµû¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶âÌÜÂä¤ò»È¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ä¥«¥Ä¥µ¥ó¥É¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¶âÌÜÂä¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
°ËÆ¦²¼ÅÄ´Ñ¸÷¥¬¥¤¥É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ËÆ¦¤Î¶âÌÜÂä¤Ï1Ç¯¤¸¤å¤¦¤¬½Ü¤À¤¬¡¢Åß¤Î¶âÌÜÂä¤ÏÆÃ¤Ë¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ÎÅß¡¢²¹Àô¤È¶âÌÜÂä¤ò³Ú¤·¤àÅ´Æ»Î¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡©
²¹Àô¤à¤¹¤á¥³¥é¥Ü¤ÇÆÃÅµÉÕ¤¤Î¡Ö¶âÌÜ¤¤Ã¤×¡×¤ÎÈÎÇä¾ì½ê¤Ï¡¢°ËÅì±Ø¹½Æâ°ËÅì»Ô´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¡¢°ËÆ¦°ð¼è±Ø¡¢°ËÆ¦µÞ²¼ÅÄ±Ø¤Î3¤«½ê¡£
¤Ê¤ª¡¢°ËÆ¦°ð¼è±Ø¤«¤éÅÌÊâ15Ê¬¤Û¤É¤Î°ð¼èÊ¸²½¸ø±àÆâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¿÷¤Î´Û¡×¤Ç¤Ï¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤â°ËÆ¦µÞ¤ÎÀ©Éþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î3¿Í¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡Ö´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡×¡Ê300±ß¡Ë¡¢¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¡Ê900±ß¡Ë¡¢¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¡Ê1200±ß¡Ë¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¤¤¤º¤ì¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
µÙ´ÛÆü¤ÏÎÙÀÜ¤¹¤ë°ð¼è²¹Àô´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¡£