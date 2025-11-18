「もう限界」正月帰省中に帰ると言い出す夫→実母との言い争いで“最悪の空気”に｜夫と実母は仲が悪い【ママリ】

今度は悠斗の宿題をめぐり、母と夫の価値観がぶつかる事態に。ついに限界を迎えた夫は、裕子と悠斗を連れて早めに自宅へ帰ることにしました。『夫と実母は仲が悪い』第4話をごらんください。

正月帰省中、夫と母の価値観がぶつかり、裕子は板挟み状態に。誰も悪いわけではないけれど、家の中の空気は重く張り詰めていました。

無意識に傷つけられる心

翌日の朝。家の中の空気のように、灰色の厚い雲が空を覆っていました。そんな中、キッチンから母が悠斗に声をかけました。





予定より早めの帰宅

母「悠斗、ちゃんと宿題は終わったの？」悠斗「うん、あとちょっと」母「あとちょっとが大事なのよ。いつもギリギリなんだから」その言い方に、夫が新聞を畳む音が少し強く響きました。夫「まだ休みなんだから、そんなに詰めなくてもいいですよ」母「でもね、小さいうちから習慣をつけないと。将来困るのは本人ですもの」夫「僕もそう思ってます。ただ、今はお正月ですから」母「親と同じレベルでいいと思ってるから、サボり癖をつけちゃうんじゃないの？」その瞬間、空気がぴんと張り詰めるのを感じました。夫は無言で立ち上がり、リビングのドアに手をかけました。私「ちょっと、待って。お母さんも、そんな言い方しなくても……」母「何が悪いの？悠斗のためを思って言ってるのよ」夫「”悠斗のため”なら誰かを傷つけても、正しいことにできるんですか？」母は驚いた表情で言葉を失っていました。私は心臓の鼓動が耳の奥で響くのを感じながら、必死に間に立ちました。私「お願い、二人ともやめて。悠斗が見てる」母「私は普通に話してるだけよ」夫「普通じゃないですよ。少なくとも、僕にはきつい」母の目がわずかに揺れました。父が静かに「まあまあ」とつぶやきましたが、その声は誰の耳にも届きませんでした。私は目の前の湯気の立つ湯呑みを見つめました。その湯気が、家の中の緊張感をぼやかしてくれればいいのにと思いました。

数分間の沈黙の後、夫は静かに口を開きました。



夫「すみません。少し早いですが、家に帰ります」

私「え？でも……」

夫「正直、もう限界です」



その言葉に、母ですら何も言い返せませんでした。ただ小さく頷き、キッチンに戻っていきました。荷物をまとめて車に乗り込むと、後部座席に座る悠斗が、不安そうに声をかけてきました。



悠斗「パパ、おばあちゃんのこと嫌いなの？」



夫はバックミラー越しに息をつき、静かに笑いました。



夫「ううん、嫌いじゃないよ。ただね、少し疲れるときがあるんだ」

悠斗「ふーん。でも、また行こうね。おばあちゃんのお餅おいしかったし」

夫「……そうだな。そうしよう」



その言葉に、車の中の空気が少しだけ柔らかくなりました。張り詰めていた糸が、ほんの少し緩んだ気がしました。けれど、胸の奥にはまだ、消えない痛みが残っていました。このままではいけない。そう思いながら、私は遠ざかる実家の屋根を見つめていました

あとがき：離れる決断

親と夫との間で揺れる気持ちは、誰もが経験する現実かもしれません。どちらも大切で、どちらも間違っていないからこそ、複雑で簡単には解決できないものです。そんな時は一旦離れてみるという方法も良いかもしれませんね。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

イラスト：まい子はん

記事作成: _x_rk_

（配信元: ママリ）