18日も日中気温上がらず 19日明け方にかけ今季１番の冷え込みに
11月前半は季節外れの暖かさが続きましたが、18日は日中の気温が上がらず、風が冷たかったですね。19日の明け方にかけてさらに気温が下がる見込みで、今シーズン一番の冷え込みとなりそうです。
（永田莉紗アナウンサー）
「午前8時の鹿児島中央駅です。風が冷たく、ほとんどの人が上着を着て暖かい格好をしています」
18日朝、鹿児島市では上着やマフラー、セーターを身に着ける人の姿が見られました。
「ヒートテック1枚とセーターを（着て）上着を持ってきている。急に冷え込んできたので、風邪を引かないように暖かい格好で来た」
（街の人）
「犬も布団から中々出てこなくて、外もかなりひんやりした感じがあった」
（街の人）
「寝るときに暖かめの服を着て、風邪を引かないように気を付けたい」
18日、日中は強い寒気の影響で気温が上がらず、最高気温は霧島市牧之原で12.1度、鹿屋市輝北で12.6度と県内全域で17日よりも4度から7度ほど低くなりました。
最高気温が12月中旬並みとなった伊佐市でも。
（地元の人）
「（寒さが）一段ずつ下がって来ている」
（地元の人）
「風が強くてめっちゃ寒かった」
（地元の人）
「だいぶ寒くなってきました」
寒さを感じる人たちが多くみられました。
体を内側から温めようと辛い物を食べる人も。鹿児島市に10月にオープンしたばかりの麻辣湯専門店。麺や野菜など豊富な具材の中から量り売りで自分好みに選ぶスタイル。辛さも調整できます。スープは数十種類のスパイスを煮込んだスープに牛乳をあわせています。
（横山あさみアナウンサー）
「いただきます。しっかりスパイスが香る、ピリピリっとした辛さがある。ミルクが入っているので後味はまろやか、体の中からじわじわと温まってきそう」
スパイスが体を温めてくれるのでこれからの季節にピッタリです。
（客）
「きょう寒いので温かいのを食べようかなと思って。だいぶ温まりそう」
（李記東北麻辣湯・王雨馨店長）
「中国では冬の方が人気。麻辣湯を食べてみてください」
また、鹿児島市のコーヒー店ではある変化が。
（コーヒーソルジャー・竹元俊一代表取締役）
「きのうまではアイスが出ていたがきょうは全然でない。ホットしかでない」
例年よりもホットコーヒーが出始める時期が遅かったといいます。
（コーヒーソルジャー・竹元俊一代表取締役）
「コーヒーは寒い時の方が出るので早く寒くなって欲しかった。もうちょっとこれから忙しくなって欲しい」
県内では19日の明け方にかけてさらに気温が下がる見込みで、今シーズン一番の冷え込みとなりそうです。