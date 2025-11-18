【感動】バスを降りた後座り込んだ女性→運転手の行動が“グッジョブ”「素敵な話」「優しい心」【ママリ】

困っている人に気づき、サッと声をかけたバスの運転手

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、コモ(@9201com0)さんの投稿です。道で誰かが困っている様子の際、皆さんは声をかけられますか？ある日バスの車内にてなかなか発車しないなあと思っていたコモさん。どうやらバスを降車後、しばらく座り込んでしまっていた女性がいたそう。するとそれに気がついた運転手さんの素敵な行動に、反響が寄せられました。

ある日バスの車内にて、なかなか発車しないなあと思っていたコモ(@9201com0)さん。どうやらバスを降車後、しばらく座り込んでしまっていた女性がいたそう。するとそれに気がついた運転手さんの素敵な行動に、反響が寄せられました。助け合いの温かさが感じられるエピソードです。

昨日、途中のバス停で降りた女性が

手押し車？

みたいのを持ってたんだけど

降りたところで座り込んだような

その状態でしばらくいたのね



私の席からは見えなかったけど



なかなか発車しないなぁ

と思っていたら運転手さんが

席を立って前側のドアから降りた

車椅子の方が乗降するとき

みたいな感じで降りていったの



そしたら、その女性がね

「立てないんです」って言って

運転手さんが立たせてあげてた



多分、あの手押し車的なものは

そういう特性への対応なのよね



運転手さんが気づかず

発車してしまったらあの女性は

次に誰か助けられる腕力があり

優しく親切な人がくるまで

道端で座り続けてたのかなと



世の中には知らないことが

本当にたくさんあるよね



“道端に座ってるおばさん”に

ギョッとしてしまう人も

多いかもしれないけど

声をかけてみたら変わるのかも



最近世知辛い話が多いけど

いつまでもこういうのが

優しい世界であって欲しいと

改めて感じる出来事でした



昨日の運転手さん、GJ

どうやら女性は、座り込んだまま自力では立ち上がれなかったよう。気づいたバスの運転手さんがサッと声をかけ、手を差し伸べたおかげで帰路につけたのですね。



この投稿には「自分も何かあったら力になろうって改めて心に留めておくことができますね」「小さなSOS見逃さずにいきたいです」といったコメントが寄せられていました。



運転手さんによる気配り、目配りを感じるエピソードでした。見知らぬ人のための温かい行動を見習いたくなりますね。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）