仲の良すぎるふたりにフォーカス♡ 【森崎ウィン×向井康二（Snow Man）】がお互いにキュンとした瞬間とは？

森崎ウィンとSnow Man・向井康二、今をトキメクふたりが映画『（LOVE SONG）』で初共演！そこで今回は、親友、そして恋人役として向きあったふたりがかもしだす「メロい空気感」にフォーカス。お互いにキュンとした瞬間や、仲良くなったきっかけなど、ときめきの記憶をこっそりおすそ分けしちゃいます！

Question お互い相手の表情とか仕草にキュンとした瞬間は？ 森崎ウィン（以下、森崎）：「これネタバレになっちゃうかな？ あるシーンで、ふたりで向きあって、台本にはなかったことが起きたんです。 それはスッて僕の涙を拭いてくれたんですよ。あんなふうに涙拭かれたことなかったっていうか、ああいう愛情表現を受けたことがなくて。 ……俺が誰からも愛情を受けてこなかったみたいなそういうことじゃなくてね（笑）。涙ぬぐわれるってなかなかないじゃないですか。あれは最高にキュンとしましたね」 向井康二（以下、向井）：「僕はこのシーンっていうか、全体通してのウィン君の目ですね。キラキラした目。子犬のようなつぶらな瞳が可愛かったですね。 映画のなかでもつぶらな瞳が散らばっているので、ぜひ見てほしいですね」

Question 今日の撮影中もすごく楽しそうでしたが、仲よくなったきっかけは？ 森崎：「なんか本当に仲よくなる友だちって『あれ？なんで仲よくなったっけ？』って感じじゃないですか？康ちゃんってそんな人です」 向井：「すごいわかります」 森崎：「撮影終わってから、宣伝の期間まで1年くらい、直接会ってはいないんですけど、たまにLINEしたりとか、誕生日おめでとうって言ってみたり、Snow Manのライブにお邪魔したりとか。 1年ぶりに会ってもなんかあのときのままの感覚があって」 向井：「そうね、いつも通りだよね」 森崎：「康ちゃんの人の懐に入る、いい意味で壁をつくらないところ、だけどズカズカ土足で上がってこない感じが僕は心地いいですね」 向井：「なんていうんですかね、僕、玄関で靴をきちんとそろえるタイプなので」 森崎：「うまい！（笑）それは僕にだけじゃなくて、スタッフさんに対してもそうで。 今みんなの士気が下がりそうだなってときは、まっ先に盛り上げてくれるし。しかも無理やりな感じじゃないんです」 向井：「盛り上げるのは趣味です。やっぱりお芝居で引っぱってもらっている部分が多いので」 森崎：「いやいや、そんなことないから」 向井：「芝居の歴も違いますからね。難しいですよ、芝居は（笑）。急に芝居が難しいって最近めっちゃ思うんですよ。 ウィン君は作品に対しての愛情がすごいあるし、いい作品にしたい気持ちがすごくあるから尊敬してます。 これまで演者同士で『こういうのどう？』っていうのを、あまりしたことがなかったんですけど、今回それを初めてやらせていただいて、スタッフの方たちと一緒につくってる感じがあってすごい楽しかったですね」