厳しい寒さで、今シーズン初めての雪となったところがありました。18日(火)午後5時までに、魚沼市守門で16cm、魚沼市小出で4cm、湯沢町で1cmの雪が積もりました。



現在、JR越後湯沢には柿木記者がいます。現在の状況を伝えてください。



■柿木哲哉記者

「現在、湯沢町では大粒の雪が降り続いています。私は午後3時からこちらで取材を始めたのですが、午後4時ごろから急に雪が強まりました。ごらんのように雪が積もっています。道路も一面雪で覆われているような状況です。近くで働く人に話を伺ったところ『11月でこれだけ降るのは異例だ』というお話をされていました。歩道や道路まだ除雪がされていない場所もあります。外出する際は十分警戒してください。」



このあとも寒気の影響が残り、積雪の増えるところがありそうです。