【学園アイドルマスター めじるしアクセサリー2】 11月第3週より発売予定 価格：1回300円

バンダイは、カプセルトイ「学園アイドルマスター めじるしアクセサリー2」を11月第3週より発売する。価格は1回300円。

本商品はゲーム「学園アイドルマスター」に登場するアイドルをモチーフとしためじるしアクセサリー第2弾。レインコートを着たアイドルたちが表現され、それぞれのパーソナルカラーが表現されている。

ラインナップには有村麻央、葛城リーリヤ、倉本千奈、紫雲清夏、篠澤広、姫崎莉波の6種が展開される。

THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.