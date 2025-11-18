「学園アイドルマスター」よりめじるしアクセサリー第2弾が11月第3週より発売それぞれのパーソナルカラーをレインコートデザイン
【学園アイドルマスター めじるしアクセサリー2】 11月第3週より発売予定 価格：1回300円
バンダイは、カプセルトイ「学園アイドルマスター めじるしアクセサリー2」を11月第3週より発売する。価格は1回300円。
本商品はゲーム「学園アイドルマスター」に登場するアイドルをモチーフとしためじるしアクセサリー第2弾。レインコートを着たアイドルたちが表現され、それぞれのパーソナルカラーが表現されている。
ラインナップには有村麻央、葛城リーリヤ、倉本千奈、紫雲清夏、篠澤広、姫崎莉波の6種が展開される。
【商品情報】- 【公式】バンダイ ガシャポン (@Gashapon_Bandai) November 15, 2025
／
学園アイドルマスター
めじるしアクセサリー２
（税込300円）
＼
「学園アイドルマスター」から
めじるしアクセサリー2弾が登場🏫
それぞれのパーソナルカラーを
レインコートで再現した可愛いデザイン🌈
色んな持ち物につけてめじるしにしてね💖#学マス#ガシャポン… pic.twitter.com/7qkUBE2F44
THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.