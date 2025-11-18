◆第２回報知女子アマチュア ゴルフ選手権 第１日（１８日午前７時３０分スタート、兵庫・新宝塚ＣＣ、参加８７人、晴れ時々雨、微風）【主催】報知新聞社 【後援】公益財団法人日本ゴルフ協会、一般社団法人関西ゴルフ連盟、兵庫県ゴルフ連盟 【特別協賛】（株）美登 【協賛】（株）ダンロップスポーツマーケティング、朝日ゴルフ（株）、エムエーキャスト（株）、（株）イオンスポーツ 【協力】休暇村竹野海岸、新宝塚カントリークラブ

コースメンバーとして出場した宮坂月子（新宝塚ＣＣ）が２バーディー、５ボギーの３オーバー、７５で回って４位で初日を終えた。首位の福村香名（三木ＧＣ）は６バーディー、２ボギーで４アンダーの６８、最年少１８歳の佐藤小洛（スカイベイＧＣ）は５バーディー、２ボギーの３アンダーの６９で２位につけた。

宮坂が地の利を生かし、好発進を切った。グリーンのスピードに苦戦する選手がいる中、前半の難関ショート１１番、１６番はパーでクリア。後半の１番パー５と２番で連続バーディーを奪い、「２番は１５メートルがぽこんと入って、うれしかった。思っていたよりスコアがよかった」と喜んだ。

全国から集まる「ゴルフ女子」との交流も楽しんだ。静岡や群馬から参加した選手と同組となり、「朝からおやつをもらったり、一緒に回った人たちがフレンドリーで」と笑顔。「旅行気分で来れるって喜んでいた。普段のラウンドと変わらないくらい楽しくて、いいスコアが出てた」と感謝した。

開催コースの代表４選手中、最高となる４位でトップと７打差。風読みが要求される難易度が高い１４番、谷越えの１８番を警戒し、「どこを狙っていくか、風で変わる。一生懸命楽しんでやりたい」と地元のプライドをかけ、逆転優勝を狙う。（森脇 瑠香）

〇…約２３００キロ離れた北海道と沖縄が、同組で親交を深めた。途中、大雨が降るなど一層冷え込み、琉球ＧＣの奥松ひろ子は「去年来た時に買った年に一回しか着ない冬用の服を着たけど、寒かった」と苦笑い。だが、北海道ＣＣ大沼Ｃの浜中真紀は「動いたら暑くて脱いで一人薄着で、変な２人でした」と大笑いした。９５で回った浜中は「勉強になることばかりだった」と話し、９１の奥松は「明日は寒さに負けないように楽しみたい」と笑みを浮かべた。