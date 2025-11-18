強い寒気は19日(水)にかけて居座り、山沿いだけでなく平地でも雪が降るところがありそうです。



◆今後の天気の移り変わり

18日(火)夜9時の山沿いは各地で雪が降りますが、上・中越は平地でも雪やミゾレの降るところが多いでしょう。時間を進めると、夜間は山沿いを中心に雪の降り方が強まるでしょう。



19日(水)朝には雪の範囲は狭くなっている見込みですが、夜間の雪でまとまった積雪となっているところがありそうです。一方、日中は次第に寒気が緩むため平地は雨となり、夜は山沿いでも雨に変わるところが多くなるでしょう。

そのため、今回の雪のピークは『今夜間』となりそうです。



◆降雪量予想

18日(火)夜～19日(水)朝にかけて、上越・中越の山沿いで25cm、下越の山沿いで20cmと山沿いではまとまった積雪になりそうです。また、上越市・長岡市・新発田市周辺など平地でも5cmの雪の降るところがあるでしょう。



その後、19日(水)朝～夕方にかけては雪の降り方が弱まる見込みで、山沿いで最大3cm、平地は各地0cmの予想です。



◆19日(水)の予想気温

最高気温は平地では10℃前後、山沿いで7℃前後の予想で、今日の日中と比べると6℃くらい高くなるでしょう。それでも12月上旬～中旬並みの寒さになりますので、引き続き暖かい服装を心がけてください。



最低気温は平地も含めて3℃前後の予想で、震える寒さになるでしょう。今日降った雨や雪で地面がぬれていますので、19日(水)朝は路面の凍結に十分な注意が必要です。



また、内陸や山沿いでは19日(水)朝に雪かきの必要なところもありますので、朝は早めの支度を心がけてください。