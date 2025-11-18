ここ数日は、冷え込んできましたね。

朝早くより昼間に外に出た時の方がいつもより空気が冷たかったように感じます。

この冷え込みで、木々の “紅葉” も進んでいます。

九州では、福岡の英彦山や 大分の裏耶馬渓が見頃。

また120種類以上の植物が紅葉するといわれる雲仙も、仁田峠は見頃が過ぎて色あせはじめていますが、温泉街周辺は見頃を迎えているようです。

この “紅葉”(こうよう)。

同じ木の葉でも、赤や黄色と色に違いがあることに気づいたことはありませんか？

赤と黄色でまだら模様になっている紅葉、よく見ますよね。

色の違いが出る理由を、長崎市の樹木医の久保田 健一さんに伺いました。

色の違いのメカニズムは「日光の当たり方の違い」だそうです。

秋になり気温が下がると、葉に含まれる緑色の色素「クロロフィル」が分解されていくことで、元々含まれていた黄色の色素「カロテノイド」が目立つようになり、葉はだんだんと黄色に見えるようになります。

さらに、日光がよく当たると「アントシアニン」という赤い色素が増え、葉っぱが赤く色づく仕組みです。

そのため、同じ品種でも日が当たる所は “赤色” に。あまり当たらないところは “黄色” になるそうです。

きれいな紅葉を眺める一方で、自然現象の変化や仕組みに興味を持つのも楽しいかもしれません。