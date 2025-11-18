パパブブレの“お菓子おせち”が進化♡パパブブレ×おせち「グミおせち」にハーフ

昨年大きな話題を呼んだ、パパブブレの“全部お菓子で作った”おせちが今年も登場します。まるで本物のように精巧に仕上げられた「グミおせち」は、お正月のテーブルを一気に華やかにしてくれる特別なスイーツ♡さらに今年は「小さめサイズが欲しい」という声から、2～3人で楽しめるハーフサイズも新登場。オンライン販売と店舗限定の2タイプで展開され、ギフトや年始の手土産にもぴったりです♪

昨年完売！華やかすぎる「グミおせち」

グミおせち

パパブブレならではのアイデアで生まれた「グミおせち」は、細く切ったり、巻いたり、重ねたりと、全てが職人の手による繊細な仕上がり。

本物と見間違えるほどリアルな造形が魅力です。黒豆はナッツチョコで再現するなど、食べ進めても飽きない工夫がたっぷり。

約680gのボリュームで、大勢で少しずつつまむのにぴったり。価格は税込6,800円（送料無料）で、予約は11月18日(火)から公式オンラインストアで開始されます。

要望から誕生♡ハーフサイズが新登場

グミおせち ハーフ

今年は「もっと手軽に楽しみたい」という声から、「グミおせち ハーフ」が初登場。2～3人で楽しめるサイズ感で、ご家族はもちろん、恋人や友人とのお祝いシーンにもぴったりです。

華やかな見た目はギフトにも最適で、年始の手土産にも喜ばれるはず。税込3,200円で、販売開始は12月26日(金)～。

こちらは全国のパパブブレ店舗限定販売のため、購入の際は店頭へお問い合わせください♪

新年のテーブルを彩る甘いお祝い

色とりどりのグミやチョコで作られた「グミおせち」は、開けた瞬間からワクワクが広がる華やかさ。

パパブブレの遊び心と職人技が詰まった唯一無二のおせちは、2026年のお正月を特別な時間にしてくれそうです。

見て、食べて、シェアして楽しめる“新感覚のおせち”は、子どもから大人まで笑顔になれるお祝いアイテムとして、今年も注目を集めそうです♡

甘い驚きを添えて、特別な新年を♡

パパブブレの「グミおせち」は、その可愛さと完成度の高さで、お正月の特別感をぐっと高めてくれるスイーツ。

大きなサイズはみんなで囲んで楽しめる華やかさがあり、ハーフサイズは気軽に取り入れやすい嬉しい新商品です♪

今年一年の締めくくりや、新しい年のスタートを彩る甘い演出として、ぜひチェックしてみてください。予約開始日や販売場所が異なるため、気になる方は早めの確認がおすすめです♡