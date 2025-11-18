お笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤さんが自身のインスタグラムを更新。

妻・渡辺満里奈さんの誕生日をお祝いし、家族ショットを公開しました。



【写真を見る】【 名倉潤 】 妻・渡辺満里奈さん「55回目の誕生日」 笑顔の家族ショット公開 「感謝しかないです。これからもよろしくね」





名倉潤さんは「今日は奥さんの55回目の誕生日」「おめでとう」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、名倉潤さんが、妻・渡辺満里奈さん、子どもたちと一緒にバースデーケーキの前で笑顔を見せる様子が見て取れます。







続けて「これからは子供達も大きくなったし 健康で穏やかに過ごそうね」と、綴りました。



そして「本当にいつもありがとう 感謝しかないです。これからもよろしくね 皆さんも暖かく見守ってください。」と、その思いを綴っています。







この投稿にファンからは「満里奈さんお誕生日おめでとうございます 素敵なお写真♥ ケーキすごい！ 大好きなお二人」・「満里奈ちゃん❤名倉さんおめでとうございます❤ これからも素敵なご夫婦でいてくださいね❤❤ お身体ご自愛ください」・「いつまでもおふたりが私の憧れ夫婦です」などの反響が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】