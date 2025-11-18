TBS NEWS DIG Powered by JNN

お笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤さんが自身のインスタグラムを更新。
妻・渡辺満里奈さんの誕生日をお祝いし、家族ショットを公開しました。
 

名倉潤さんは「今日は奥さんの55回目の誕生日」「おめでとう」と綴ると、写真をアップ。

投稿された画像では、名倉潤さんが、妻・渡辺満里奈さん、子どもたちと一緒にバースデーケーキの前で笑顔を見せる様子が見て取れます。
 



続けて「これからは子供達も大きくなったし　健康で穏やかに過ごそうね」と、綴りました。

そして「本当にいつもありがとう　感謝しかないです。これからもよろしくね　皆さんも暖かく見守ってください。」と、その思いを綴っています。
 



この投稿にファンからは「満里奈さんお誕生日おめでとうございます　素敵なお写真♥　ケーキすごい！　大好きなお二人」・「満里奈ちゃん❤名倉さんおめでとうございます❤　これからも素敵なご夫婦でいてくださいね❤❤　お身体ご自愛ください」・「いつまでもおふたりが私の憧れ夫婦です」などの反響が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】