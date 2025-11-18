柏崎刈羽原発の再稼働をめぐり、花角知事が福島第一原発を視察しました。知事はこの視察を踏まえ、近く判断を表明するとしています。



18日朝、福島県富岡町の廃炉資料館を訪れた花角知事。再稼働の判断を表明するにあたり最後の材料とする考えです。

福島第一原発視察の目的については－



■花角英世知事

「帰還困難区域、そして復興が進められている地域、その現状は見たいと思っています。あらためてどういった事故にあったのかというところは確認したい。」



水素爆発を起こした1号機・3号機・4号機などをデッキから視察。廃炉の現状などについても説明を受けたということです。



事故から14年－

今なお居住の制限を原則とする『帰還困難区域』が広がっています。知事は、福島の現状をどう受け止めたのか。



■花角英世知事

「あした定例の会見(で話す)。しっかり話を聞かせてもらいました。(Q.聞かれた上でどうでしたか？)･･･。」



〝決断のとき〟が迫っています。