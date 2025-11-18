プロボディボーダーとして世界を舞台に挑戦を続け、インフルエンサーやタレントとしても活躍する白波瀬海来さんの初のデジタルフォトエッセイ『Kai-La 〜海からの贈り物〜』（Water）が11月21日にリリース。誌面カットが公開されました。



【写真】笑顔がまぶしい白波瀬海来さん

同作は通常の写真集ではなく、彼女自身の言葉と物語が織り重なる「生きる証」として制作。彼女の「今」を鮮やかに切り取り、彼女が大切にしてきた“海と生きる”というテーマを、写真とエッセイの両面から表現した作品です。読者の心に、彼女の気持ちが波のように届く一冊です。



撮影はバリやポルトガル、チリと言った海外を中心に行われました。太陽に照らされる屈託のない笑顔から、海に包まれた神秘的で静謐な表情まで、アスリートとしての強さと、一人の女性としての儚さや優しさが交錯する瞬間を収めました。これまでSNSやメディアでは語られることのなかった“心の内側”を綴ったエッセイを多数収録。夢に挑み続ける勇気、海との絆、そしてファンへの感謝を綴っています。「海は、いつも私に答えをくれる」。その想いを胸に、白波瀬さんが贈る初めてのフォトエッセイは必見です。



同作の発売に先立ち、白波瀬の公式ファンクラブ「KYRA OFFICIAL FANCLUB」もオープン。撮影の裏側や本人によるメッセージ動画、会員限定イベントへの招待など、ファンと彼女をつなぐ特別なコンテンツを発信します。会員には未掲載カット版のデジタル写真集などがプレゼントされ、写真集を手にした後も、ファンクラブを通じて「KYRA」の世界をより深く体験できます。



【白波瀬海来さんプロフィール】

タレント／プロボディボーダー／インフルエンサー SNS総フォロワー数：約15.7万人 海と共に生きるライフスタイルが、多くの若者やファンの共感を集めている。世界を転戦しながら、スポーツとカルチャーを融合させた発信を続ける ボディボード世界3位の実績