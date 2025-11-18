白血病などの患者に骨髄を提供するドナーを増やす活動に役立ててもらおうと、「かごしま骨髄バンク推進連絡会議」に助成金が贈られました。



公益財団法人「SOMPO福祉財団」は、地域の課題などに取り組む団体に助成金を贈っています。18日は「かごしま骨髄バンク推進連絡会議」に目録が手渡されました。



「かごしま骨髄バンク推進連絡会議」は、白血病などの血液の病気で移植が必要な患者に骨髄を提供するドナーを増やそうと啓発活動を行っています。これまでに、骨髄提供者と患者の経験談を伝える活動や、命の大切さを伝えるコンサートなどを開催しました。





（損害保険ジャパン・田平秀幸鹿児島支店長）「一人でも多くの地域、社会、住民の皆様が健康でいられる。笑顔で過ごせる社会につながるようになっていただければ」（公益財団法人日本骨髄バンク・大田 耕一郎地区普及広報委員）「我々の活動の評価をいただけたと思っている。この結果をもとに骨髄バンクの周知広報、コンサート等で骨髄バンクドナーが増えるようにイベント開いていきたい」助成金は2026年2月に予定されているコンサートの開催費用にあてられるということです。