木原瑠生が、ソロ初のフルアルバム『REPLAY』を12月24日にCDリリース。また、12月29日に羽田空港のTIAT SKY HALLにて同作のリリースイベントを開催する。

（関連：Number_iは、なぜ“ロングヒット”を連発できるのか 平野紫耀＆神宮寺勇太＆岸優太が実現した長く楽しめる作品づくり）

2026年の俳優デビュー10周年、ソロデビュー5年を迎える節目のタイミングでのリリースとなる本作は、ライブで定番のインスト曲「Prologue」から始まり、デビュー曲「お願い神様」など、既発曲9曲をリリース順で収録。ワンマンライブで初披露されたダンサブルな楽曲「感触」「NO REASON」の2曲に加えて、未発表曲「どこまでも」といった全13曲が収められる。

フォーカストラック「どこまでも」は、これまでの歩んできた道のりを振り返りながら〈このまま歩いていようや〉とリスナーに語り掛ける歌詞もあり、アルバムを締めくくるバラード曲となっている。

ボーナストラックには、木原のイベントのコーナーで生まれた企画で役者仲間である井澤勇貴、京典和玖、佐藤信長、高橋健介、鳥越裕貴と作詞した未公開音源がCD限定で収録。初回生産限定盤には9月に開催したワンマンライブ『DREAM HIGHWAY』より一部抜粋し再編集されたライブBlu-rayとフォトブックが特典として付属する。

また、リリースイベントはアルバムを振り返るトークイベントとピアニストを迎えたミニライブを予定。チケットは、本日11月18日よりFC先行が開始される。

＜木原瑠生 コメント＞

この度、念願の1stアルバムをリリースすることになりました！1stシングルを出してから約5年、僕も、そして今まで応援してくれているファンの皆さんにも一曲一曲に思い出があると思います。そんな想いを沢山振り返られるようにと「REPLAY」というタイトルをつけました。そして振り返るだけでなく、これからも沢山の景色を皆さんと見ていきたいという決意表明でもある1枚です。沢山の方に届いてほしいです。これからもアーティスト木原瑠生にご期待ください。

（文＝リアルサウンド編集部）