コメの平均価格がまた最高値を更新しました。新米流通後も食卓を悩ませる中、街のスーパーではブレンド米が売れ筋となっています。

コメがまた値上がり…スーパーで販売される平均価格は前の週よりも８１円高い４３１６円。５月以来の最高値更新です。

新米が流通しているのに価格は下がらず、１０週連続で４０００円オーバー。消費者を悩ませるコメ問題に街のスーパーでは…

古武家朋哉記者「こちらの店では４ｋｇの新米、５ｋｇの新米、５ｋｇのブレンド米の３種類の価格設定をして客に選んでもらうということです」

新米４ｋｇを購入 ７０代（３人家族）「いろんな種類を食べてみようと思い、３ｋｇ買ったり、４ｋｇ買ったりしている。値段的にあまり変わらないと思って」

新米５ｋｇを購入 ８０代（２人家族）「食べ続けているとそんなに思わないが、出た途端に新米おいしいなと思う」

特に売れているのが…

万惣 営業企画部 大久保知弘統括マネージャー「わが社で一番売れているのがブレンド米になります。先週から実は２００円値下げした」

去年産の数種類を混ぜたブレンド米。取材した２時間半の間にコメを買った７人のうち実に４人が選んでいました。

ブレンド米５ｋｇを購入 ３０代（４人家族）「安さ重視で選んでいます。やっぱり高い。子どもはお米だが私が昼に食べるのは麺類とかパンにしている」

万惣 営業企画部 大久保知弘統括マネージャー「消費者は今回の過去最高の価格になったところも敏感に反応すると思います。我々としては今よりも安く提供できるかという努力は引き続きしていきたいと思っています」