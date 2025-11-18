【ヤバ義母VSメロンパンボディ嫁】面と向かって「太ったでしょ」は酷すぎる＜第5話＞#4コマ母道場

あなたはお義母さんのことを「恥ずかしい！」と感じたことはありますか？　今回の主人公クミさんは、お義母さんが派手なウェアを着て近所をジョギングするのが恥ずかしいようです。しかしお義母さんはそれが自分の個性だからと気にする様子はありません。一方でクミさんはいつも自分のことを隠すような目立たない服を着ていて……？　お義母さんとのやりとりをとおして、クミさんは自分自身の思いと向き合うことになるのです。

第5話　はっきり指摘されて



【編集部コメント】

人の体型のことをあれこれ言うのはいけないことかもしれません。けれどお義母さんはお嫁さんであるクミさんにはっきり指摘してきました。図星だったらしく、悔しくてメロンパンにかぶりつくクミさん。あらら、そんなことをしていたらまた太ってしまいますよ……？　クミさんはストレスを食べ物で紛らわすタイプなのかもしれませんね。

原案・ママスタ　脚本・ササミネ　　編集・井伊テレ子