コメの輸出拡大へ。県が稲刈りやおにぎりの食べ比べができる外国人向けのツアーを開きました。



10月のツアーに参加したのは、日本に住むアメリカ人やマレーシア人です。上越市の田んぼで、かまやコンバインを使った稲刈りを体験しました。



■上越市在住・アメリカ人

「ずっとやると大変な作業。腰にきますね、やっていくと。」



■インドネシア出身

「遊園地と同じ気分。(稲刈りは)絶対大変だと思う。こんなにコメが多かったら。」



県によりますと、円安や海外での需要の高まりで県産米の輸出量は上昇傾向にあり、2024年の輸出額は約22億5500万円でした。



■県上越地域振興局生産振興課 渡邉千恵課長

「母国に帰ったときに、日本で食べたコメや体験が楽しかったことを仲間に広めてほしい。母国で売られているのを見つけたら、お手に取ってもらえたら。」





肝心の味は－

上越産コシヒカリなど３つの品種と海外米をおにぎりにして食べ比べました。



■上越市在住・アメリカ出身

「もっちりしていますね『こしいぶき』が。でも『コシヒカリ』はもっともちもちでおいしい。アメリカに住んでいる弟に『つきあかり』をすすめたい。」



県は、2032年度までに県産米の輸出額を36億円まで引き上げたいとしています。