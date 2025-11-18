¤Ë¤·¤¿¤ó¡¢Áí³Û2²¯±ßÄ¶¤Î°Û¼¡¸µ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡¡ÁÏ¶È30¼þÇ¯¡¡À¾Â¼¼ÒÄ¹¡Ö¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤´±ï¤Ë´¶¼Õ¡×
¡¡¡Ö¥¤¥â¥È¤ÎWiFi¡×¤ä¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤¬17Æü¤ËÁÏ¶È30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£À¾Â¼À¿»Ê¼ÒÄ¹¤Ï¡¢Áí³Û2²¯±ß°Ê¾å¤ÎÀ©ºîÈñ¤ÈÌó1Ç¯´Ö¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤ò¤«¤±¤¿¼Õ²¸¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«ºÅ¡£¹ë²Ú¤Ê±é½Ð¤ä¥é¥¤¥Ö¥·¥ç¡¼¤Ë800¿Í°Ê¾å¤Î¾·ÂÔµÒ¤¬Ì¥Î»¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ï¥Û¥Æ¥ë¥ª¡¼¥¯¥éÅìµþ¤Î¥á¥¤¥ó¥Ð¥ó¥±¥Ã¥È¡ÖÊ¿°Â¤Î´Ö¡×¡ÊÌó2000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡£¹â¤µÌó7¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÉýÌó47¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡¢µðÂç¥â¥Ë¥¿¡¼3Âæ¤ÈÉý14¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆÃÃí¥«¡¼¥Æ¥ó¤òÀßÃÖ¡£³¤³°¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¹ë²Ú¤Ê¥»¥Ã¥È¤òÀ©ºî¤·¤¿¡£
¡¡±é½Ð¡¢À©ºî¡¢½Ð±é¡¢²ñ¾ìÈñ¡¢¹ë²Ú¤Ê°û¿©Èñ¤ò´Þ¤á¤¿ÈñÍÑ¤Ï2²¯±ß°Ê¾å¡£¥ì¡¼¥¶¡¼¤äÆÃ¼ì¸ú²Ì¤ò¶î»È¤·¡¢à°Û¼¡¸µÀ¤³¦á¤Î¶õ´Ö¤ò±é½Ð¡£¾·ÂÔµÒ¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ï5ÁÈ¤Î¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤Ï¹õÌÚÆ·¡£¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë46¿Í¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤ò¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁªÈ´¤·¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥Á¡¼¥à¤ò·ëÀ®¡£ËÜ¿Í¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥·¥ç¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¤ÏÀ¾Â¼¼ÒÄ¹¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÀ¾Â¼¼ÒÄ¹¤Ï¡¢Æüº¢¤«¤éà¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤êá¤ò²¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤â¡¢¤´±ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¼Â¸½¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£ÍÌ¾´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ä·ÝÇ½¿Í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¿Í¤â¤ª½Ë¤¤¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£