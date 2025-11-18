鹿児島の銘菓として広く知られる、かるかんの奉納祭が鹿児島市の神社で行われました。参列者たちは、県内の菓子文化の発展を祈願しました。



鹿児島市の鶴嶺神社で行われた「かるかん奉納祭」。かるかんに用いられる自然薯が、旬を迎えるこの季節に合わせて毎年行われ、2025年で22回目です。



18日は、県菓子工業組合に所属する県内の菓子メーカー21社が、かるかんなど県内にゆかりのある、お菓子を奉納しました。





江戸時代に生まれたかるかんは、島津家で特別な日に食されたという長い歴史をもつお菓子で、今も多くの県民から愛される鹿児島銘菓の一つです。(県菓子工業組合・岩田英明理事長)「昨今、天然の自然薯が不作だが、ここ十数年来にわたって栽培の自然薯の育成を、若い農業従事者の人たちと一緒になって(やっていて)、ここ数年はいい状態で栽培の自然薯が育っている。自然薯の風味、お米の感触含めて楽しんでもらえたら」奉納祭のあと、神社の隣の仙巌園では来園者に無料で、かるかんが振る舞われました。(佐賀から観光)「美味しい。ご利益がありそう」(福岡から観光)「もちっとした食感が大好き」(インドネシアから観光)「めっちゃおいしい」県菓子工業組合は、今後もかるかんの品質向上に努めていきたいとしています。