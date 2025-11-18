河本結が優勝副賞のお菓子を児童養護施設へ寄付 「みんなが喜んでくれて私自身もとても幸せ」
河本結が自身のインスタグラムを更新。「この度、“北海道meijiカップ”で優勝の副賞としていただいたお菓子を 地元松山の児童養護施設へ寄付させていただきました」と報告した。
【写真】 「来てくれてありがとう」子供達からの寄せ書きも
寄付したのは、8月に行われた同大会を特別協賛する明治から贈られたお菓子。河本は「みんなが喜んでくれて私自身もとても幸せな気持ちになりました」と、子どもたちの笑顔に触れた素直な喜びをコメント。さらに「これからもゴルフを通じて、少しでも誰かの笑顔に繋げられるようがんばっていきたいと思います」と、今回の寄付をきっかけにアスリートとして自分にできることへの思いもつづった。投稿の最後には「みなさん、いつもありがとうございます」と感謝の言葉を添え、支えてくれる人々への思いも伝えている。今回の投稿には、河本が地元・松山の児童養護施設を訪れ、子どもたちと並んで撮影した集合写真をはじめ、子どもたちが河本に向けて丁寧に書いた文字でいっぱいの色紙を両手に持つショット、そしてその2枚の寄せ書きを青空に向かって高く掲げた印象的な1枚など、温かさが伝わってくる写真が並んだ。この投稿にファンからは「胸が熱くなりました」「凄い素敵な活動です」「素晴らしい計らいですね〜」と河本の行動を称える声が相次いだ。子どもたちの笑顔を引き出した今回の寄付に、ファンからも多くの賛辞が寄せられている。今季の河本は現在までで29試合に出場し、同大会を含めて2度の優勝を挙げるなど好調を維持。さらに2位・3位の入賞も7回記録しており安定した成績を残している。次戦は20日に開幕の「大王製紙エリエールレディス」に出場。地元・愛媛県松山市を舞台に、注目の戦いに挑む。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
女子プロが冬に食べたいグルメは？ 川崎春花は地元の名産、都玲華は「ママの味噌鍋」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
真紅のドレスでパーティーに出席した成田美寿々 完璧な大人女子も最後には「ヒールは疲れる」とつい本音をポロリ
世界的ヴァイオリニストの高嶋ちさ子が久し振りのゴルフで「パー2個ゲット！」にご機嫌 渾身のスイング動画を公開
【写真】 「来てくれてありがとう」子供達からの寄せ書きも
寄付したのは、8月に行われた同大会を特別協賛する明治から贈られたお菓子。河本は「みんなが喜んでくれて私自身もとても幸せな気持ちになりました」と、子どもたちの笑顔に触れた素直な喜びをコメント。さらに「これからもゴルフを通じて、少しでも誰かの笑顔に繋げられるようがんばっていきたいと思います」と、今回の寄付をきっかけにアスリートとして自分にできることへの思いもつづった。投稿の最後には「みなさん、いつもありがとうございます」と感謝の言葉を添え、支えてくれる人々への思いも伝えている。今回の投稿には、河本が地元・松山の児童養護施設を訪れ、子どもたちと並んで撮影した集合写真をはじめ、子どもたちが河本に向けて丁寧に書いた文字でいっぱいの色紙を両手に持つショット、そしてその2枚の寄せ書きを青空に向かって高く掲げた印象的な1枚など、温かさが伝わってくる写真が並んだ。この投稿にファンからは「胸が熱くなりました」「凄い素敵な活動です」「素晴らしい計らいですね〜」と河本の行動を称える声が相次いだ。子どもたちの笑顔を引き出した今回の寄付に、ファンからも多くの賛辞が寄せられている。今季の河本は現在までで29試合に出場し、同大会を含めて2度の優勝を挙げるなど好調を維持。さらに2位・3位の入賞も7回記録しており安定した成績を残している。次戦は20日に開幕の「大王製紙エリエールレディス」に出場。地元・愛媛県松山市を舞台に、注目の戦いに挑む。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
女子プロが冬に食べたいグルメは？ 川崎春花は地元の名産、都玲華は「ママの味噌鍋」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
真紅のドレスでパーティーに出席した成田美寿々 完璧な大人女子も最後には「ヒールは疲れる」とつい本音をポロリ
世界的ヴァイオリニストの高嶋ちさ子が久し振りのゴルフで「パー2個ゲット！」にご機嫌 渾身のスイング動画を公開