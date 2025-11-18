熊本市の大西一史市長は現在3期目で、任期満了まで残り1年あまりです。

【写真を見る】3期目の任期が残り1年の熊本市長 次はどうしますか？「まだ答える時期にない」報道陣を受け流す 市民の評価は・・・

4期目を目指す意志があるのでしょうか？そして有権者の評価は？取材しました。

11月10日の記者会見で、次の市長選への意欲を問われた大西市長は…

熊本市 大西一史市長「今、この時期に次どうするかは、まだお答えする段階ではない。しかるべき時期に私の考えを述べたい」

進退について明言を避けました。

その上で、市政の課題として今年8月の大雨からの復旧や交通渋滞解消などを挙げました。

大西市長「かなり考えることがある。残された任期の中でどれだけのことができるかしっかり追求して、頑張っていきたい」

大西市長は、県議会議員などを経て、2014年の市長選で初当選し、現在3期目。来年12月2日で3期目の任期が終わります。

前回の選挙では、自民・公明両党の推薦を受け3選を果たしました。実に有効票の8割以上を獲得していました。

あれから3年…大西市長の今を市民はどう評価しているのでしょうか。

熊本市民の受け止めは？

記者「街中で聞きました。大西市長を支持しますか？しませんか？」

どちらかというと支持 60代女性「前向きに色んなことに取り組んでいるので、これからも頑張ってほしい」

支持する 40代男性「熊本地震の時に頑張ってくれたので」

支持しない 80代男性「簡単に金を使いすぎる。市役所の建て替え問題が決まったでしょ」

支持する 18歳男性「Xで結構市のことをつぶやいて良いかなと」

支持する 20代女性「熊本市のために頑張っておられるのはテレビで見ても分かるから、支持する」

支持しない 70代女性「長すぎる。やり方がちょっと強引過ぎる」

中心市街地で100人に聞いた結果、支持すると答えた人は85人。3期目の終盤に差し掛かっても多くの支持を集めているようです。

＜街頭100人アンケート＞【大西市長への評価は？】

支持する：42人 どちらかというと支持する：43人

どちらかというと支持しない：6人 支持しない：9人

歴代市長はどれだけ務めた？

ところで、歴代の熊本市長を振り返ると2期か3期で退任することが多く、前の幸山政史さんも3期で退いています。

戦後、4期まで務めたのは、55年前の1970年に初当選した星子敏雄さんだけですが、果たして大西市長は星子市長と並ぶのでしょうか。

大西市長は「多選」の是非は有権者が判断するとの考えを示しました。

大西市長「任期が短ければ良いかというと、必ずしもそうではない。ある程度の経験や実績を踏まえて、それぞれ有権者が最終的に判断すること」

来月、58歳の誕生日を迎える大西市長は自身の体力について

熊本市 大西一史市長「50代半ばから体力が落ちたかなと思ったので、筋トレを始めた訳で、今は非常に絶好調。絶好調だから続けるとか続けないとか、誘導質問には答えるつもりはないが、心身ともに健康なのは重要なこと」

報道陣を受け流した大西市長の心中はいかに。その動向が注目されます。

大西市政を分析すると

今回のアンケートで8割以上が支持する結果になりましたが、政治学が専門の熊本大学の伊藤洋典教授は「大西市長はSNSの使い方、若者への情報発信が上手。分かりやすさが支持を集める要因ではないか」と分析しています。

一方で、いわゆる多選について、伊藤教授は、一般論として「政策が継続的にできる」というメリットと、「一定の人とのつながりが深くなりすぎて、何らかの特別な関係が生まれる恐れがある」というデメリットを挙げています。

その上で、伊藤教授は「市庁舎の建て替えまでは自分でやりたいのではないか」と４期目を目指す可能性が高いと見ています。その場合でも「政治資金の問題など市民に疑念を抱かれないようにすることが大事。庁舎建て替えも市民の意見をどう取り入れるかをもっと考える必要がある」と指摘しています。