広島からドラフト３位指名を受けた勝田成内野手（２２）＝近大＝が１８日、大阪市内のホテルで入団交渉に臨み、契約金５０００万円、年俸１０００万円で仮契約を結んだ（金額は推定）。勝田は「やっと実感が湧いてきたというのが率直な思いです」と表情を引き締めた。

パンチ力ある打撃に加えて俊足と堅守が自慢。１年目のノルマには１００安打を掲げ「新人王を取るには１００安打がひとつの近道かなと思っている。まずは１００安打を目標に、なおかつ無失策で終えられるように考えてやっていきたい」と目標設定した。

プロで目標にするのは母校・関大北陽の先輩（当時は北陽）にあたる元阪神監督・岡田彰布氏。「少しでも近づけるようにとは思っている。１年目はがむしゃらにやっていきたい」と岡田氏同様にルーキーイヤーからの活躍を誓った。

◆勝田 成（かつだ・なる）２００３年６月２１日生まれ、２２歳。大阪市出身。１６３センチ、７１キロ。右投げ左打ち。内野手。小学１年で野球を始め、６年時には阪神タイガースジュニア入り。大淀ボーイズを経て関大北陽へ。近大では１年秋からベンチ入り。５０メートル走６秒１、遠投１１５メートル。大学通算８３試合で打率・３４４、２本塁打、４１打点。