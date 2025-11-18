ドル指数は小幅低下、世界的な株安局面も反応鈍い＝ロンドン為替



ドル指数は小幅に低下している。ＡＩ株に対する調整が主導する格好で、世界的に株安局面が広がっている。ただ、ドル相場はリスク警戒のドル高と米債利回り低下に伴うドル安の狭間で明確な方向性を示していない。



きょうは９９．４０から９９．５７０までの狭いレンジでの振幅。前日終値９９．５８８をやや下回る水準で推移している。ただ、前日のドル高の範囲内の動きにとどまっている。１０日線９９．５６６、２１日線９９．４０３と双方の水準が収束する傾向がみられている。



ドルインデックス＝99.54(-0.05 -0.05%)

