ストロベリーフェアの第一弾はクリスマスの雰囲気たっぷり

2025年11月10日から12月25日まで、ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ（東京都港区海岸1-16-2）3階 「シェフズ ライブ キッチン」にて「フェスティブストロベリー スイーツブッフェ〜スノーマンワンダーランド〜」が開催されています。

限定で平日タイムサービスのスイーツも！

ストロベリーフェアの第一弾です。

いちごを使用し、雪の結晶やスノーマンモチーフのスイーツがズラリと揃います。

スペシャルディッシュは席まで用意してくれる「スノーマンのクッキーサンド」。食感が楽しいギモーヴをココアクッキーでサンドし、スノーマンの顔がなんとも愛らしい一品です。

その他、「いちごのタルト」や「スノーベイクドチーズケーキ」、平日タイムサービス限定で登場する「ホワイトスノーブッシュドノエル」にも注目。

ライトミールは3種のフレーバーを選べる「揚げたてフレンチフライ」、鉄板で焼き上げてくれる「パリパリチキン」、日替わりの「チーズの食べ比べ」などクリスマスのパーティー気分を盛り上げてくれるラインアップが楽しめます。

料金は4730円（土日祝は5500円、クリスマス期間の12月20日から25日は7583円から）です。

提供時間は15時から16時45分までです。

詳細は公式サイトを確認してください。