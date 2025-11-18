〈食べログ3.5以下のうまい店〉大阪発！ ネクスト町焼肉はバリエーション豊富なタレが魅力の“タレ焼肉”

おいしいもの好きのあの人に「食べログ3.5以下のうまい店」を教えてもらう本企画。今回は『焼肉の達人』の著者、小関尚紀さんに、東京・五反田の焼肉店を教えてもらった。

グルメなあの人にお願いして、本当は教えたくない、とっておきの「3.5以下のうまい店」を紹介する本企画。今回は、年間100店以上の焼肉店に通う焼肉作家、小関尚紀さんが、“ネクスト町焼肉”になりうると注目する、五反田にオープンした大阪発のタレ焼肉店を紹介。

食べるたびに驚きと発見のある、焼肉の新しい食べ方を提案

韓国スタイルのタレ焼肉をベースに、肉の部位ごとに合わせるタレを変えて提供

巷では「おいしい店は食べログ3.5以上」なんて噂がまことしやかに流れているようだが、ちょっと待ったー！

食べログ3.5以上の店は全体の3%。つまり97%は3.5以下だ。

食べログでは口コミを独自の方法で集計して採点されるため、口コミ数が少なかったり、新しくオープンしたお店だったりすると「本当はおいしいのに点数は3.5に満たない」ことが十分あり得るのだ。

点数が上がってしまうと予約が取りにくくなることもあるので、むしろ食通こそ「3.5以下のうまい店」に注目し、今のうちにと楽しんでいるらしい。

都道418号沿いにある「焼肉 冷麺 ういしろ」。目に留まる赤いファサード看板が目印

JR山手線、都営浅草線、東急池上線が通る五反田駅から徒歩約8分。西五反田1丁目交差点すぐの大通り沿いにある「焼肉 冷麺 ういしろ」は、大阪の人気飲食店グループが2025年6月にオープンした焼肉店。焼肉激戦区といわれる五反田に登場したニューカマーながら、“タレ焼肉”という個性の打ち出しで、すでに来店客全体の4割近くがリピーターというほど、近隣で働く人や住民を中心に知名度を高めている。

2025年11月時点の食べログの点数は3.32だが、ここ最近のタレ焼肉ブームも踏まえると、さらに伸びる可能性大！

小関さん

一人で五反田を歩いている時「焼肉 冷麺 ういしろ」と書かれたやたらと目立つ赤い看板が目に付き、吸い寄せられるように入店しました。肉はもちろんタレもうまいし、バリエーション豊富でどれも肉に合う！ 食べるたびに思わずうなってしまいました。“ネクスト町焼肉”はこういう大阪系タレ焼肉店なのかもしれません。

カウンター12席と4名テーブルが3卓、席数は全24席

店内はダークブラウンを基調とした落ち着いた雰囲気。一人客も入りやすいカウンター席は、あえて調理や作業の様子が見える対面型のオープンキッチンに。

「お客様が『それは何の肉ですか？』と、我々スタッフに話しかけやすい雰囲気作りをしています。そうやって会話が生まれることで、こちらも肉・タレのこだわりやおすすめの食べ方を丁寧にお伝えできるので」と話すのは店長の原口恵吾さん。

カウンター各席の前に設置されたフラットな焼き台と壁に埋め込まれた排気・排煙口

そんな客視点は内装設備にも。焼き台は全席テーブル埋め込み型に、カウンター席の排気・排煙口も壁に埋め込んだ独自仕様にこだわったそう。

「限られたスペースでもゆっくり食事を楽しんでほしいので、なるべく食べる時の邪魔にならないフラットな造りを目指しました」（原口さん）。

店長の原口さん。店名の「ういしろ」は、“牛”と快適で居心地がよい土地という意味を持つ“イヤシロチ（弥盛地）”を掛け合わせた造語で「いい縁を結ぶ場所、心身の活力が得られるパワースポットでありたい」という思いが込められている

小関さん

店は新しくてきれいだし活気があります。食べ終わって帰る時には、スタッフが声をそろえて「よ！おおきに！」と元気よく送り出してくれるのが心地よいんです。周囲の焼肉店が早く閉まる中、25時まで営業しているのもうれしいですね。

タレのバリエーションは約10種類！ 肉とのペアリングを堪能

同店の代名詞であるタレ焼肉について、店長の原口さんは「うちのメニューは『こんな組み合わせがあるんだ！』と、食べるたびに驚きや発見を感じてもらえる、飽きさせないタレ焼肉だと自負しています」と語る。

ザブトンやハネシタと呼ばれる上ロース。きめ細かい美しいサシ具合

その言葉通り、部位ごとに用意された漬けダレは、特製黄身タレ、洗いダレ、にんにく醤油、山椒おろしポン酢、昆布塩など常時約10種ものバリエーションが。肉はA4ランク以上の雌牛という基準以外は、あえてブランドや産地にこだわらず、その都度鮮度や状態の優れたものを厳選。切り置きではなく、注文が入ってから肉を切るので鮮度は抜群だ。

小関さん

タレ焼肉のバリエーションがとにかく豊富。組み合わせの楽しさを味わえます。あぁ、思い出しただけでもよだれが……。

白米と一緒に頬張るべし！「ういし“ロース”（黄身タレ）」

「ういし“ロース”（黄身タレ）」1,738円

店名の“ういしろ”が付いた看板商品の「ういし“ロース”（黄身タレ）」は、赤身と霜降りのバランスが取れたロース肉を使用。向こう側が透き通るくらい薄くスライスし、醤油ベースの揉みダレで下味を付ける。別添えでこだわりの卵を使ったやや甘みのある黄身タレと共に提供。肉のうまみと黄身タレのまろやかさが織りなす贅沢な味わいは、常連客が選ぶリピート率ナンバーワンのメニューなのだとか。

薄いので片面を5〜10秒程度サッと焼けばOK

小関さん

薄くカットされたロース肉にはタレがかかっているので、まずはサッと焼いてそのままいただきます。次に相性抜群の黄身タレと。ここでいつものように白飯にも登場してもらいましょう。ご飯を巻くのにもちょうどいいサイズなので、黄身タレにたっぷり漬けて、白飯に巻いてガブリ。あぁ至福！

「ライス小」330円。「個人的に焼肉はやっぱり肉と米を楽しんでほしいので、ぜひ白飯と共に味わってほしいですね」（原口さん）

タレ焼肉、生肉、締めの冷麺まで飽きないメニュー

きめ細かな脂質の「上ロース」は洗いダレでさっぱりと

“ザブトン”の通称通り、本当に座布団のような形の「上ロース」1,980円

店長の原口さんが「個人的に一番好き」だと教えてくれた「上ロース」は、肉のうまさをまっすぐに味わえる“ザブトン”や“ハネシタ”とも呼ばれる肩ロース。注文が入ってから肉を切り出し、それを手早く揉みダレで和えて下味を付ける。この時、手で揉み込むことで肉の温度がほどよく上がり、焼いた時にタレが染み込みやすくなるそう。

おいしそうな焦げ目

両面にサッと焦げ目が付いたら食べ頃。同店こだわりの酸味と甘みが絶妙な洗いダレにたっぷり付けることで、肉の脂がほどよく流れ、さっぱりと食べ進められる一品だ。

ほどよく酸味の利いた洗いダレで食べる。こちらも白米との相性抜群！

小関さん

人気メニューの上ロースはハネシタ（ザブトン）。霜降りが美しく、しっかりとした脂質の部分はそのまま焼いてもおいしい。しかしここは、大阪風に酸味のある洗いダレで焼いた肉を溺れさせましょう。脂が流れ、何枚でもいただけます。

特製昆布塩でいただく「こてっちゃん昆布締め」

「こてっちゃん昆布締め」1,078円

白米もいいけど、お酒と楽しみたいという人は、新鮮なホルモンのラインアップにも注目を。中でも「こてっちゃん昆布締め」は、新鮮な牛の小腸を上質な昆布で3時間以上寝かせて締め、肉にうまみを凝縮させた逸品。一口食べた瞬間に、昆布のうまみとホルモンの脂の甘みが口いっぱいに押し寄せ、おいしさの余韻が続く。ここに、刻んだ塩昆布をたっぷり使った特製昆布塩を付けると、さらに1段階うまみがUP！ 他店ではなかなか出会えない新しいホルモンの味わいだ。

しっかりと焦げ目が付くまでカリカリに焼き上げる

小関さん

上質な昆布に巻かれたこてっちゃんは、もはや“うまみ爆弾”。焼き上げて食べるだけで独特の風味も増します。さらに、お店オリジナルの昆布塩を付けると、噛むたびにうまみが増しまくり。これは必食！ 酒も進みます。

シメは濃いめスープで満足感大の「梅冷麺」

「梅冷麺」1,100円。シャリシャリの自家製梅シャーベットをくずしながらいただく

店名に併記するほど、“冷麺”もういしろ自慢のメニュー。ノーマルな冷麺をはじめとする全5種類のうち、特に個性際立つのが「梅冷麺」だ。「シメにラーメン屋へとはしごしなくてもいいように、さっぱりと食べられつつも満足感のある味を目指して作りました」という原口さん。

澄んだスープは弾力のある麺に負けないしっかり濃いめの味わい。その上にたっぷりの自家製梅シャーベット、梅干し、大葉が美しく盛り付けられたフォトジェニックな一品。ツルツルと箸が進み、焼肉をたっぷり食べた後でも無理なく最後までおいしく食べられる。

小関さん

焼肉のシメはさっぱりと。いくつかシメメニューがある中で、ここは「梅冷麺」でしょう。梅×自家製梅シャーベットはそのまま食べると少し酸味が強いですが、麺とスープにしっかり混ぜ合わせるとちょうどよく、口をリセットしてくれます。さっぱりした口で、ここから“追い肉”も夢ではない！

こちらも必食！ 生肉ラバーにもおすすめ

「和牛ユッケ」1,628円。豊富な生肉メニューもそれぞれ下味タレを丁寧に揉み込んでいる。前菜にも焼きものメニューの合間の箸休めにもなる一品

小関さん

実は、生肉メニューも豊富で、定番の和牛ユッケから特選タンユッケ、特選ハラミユッケ、肉のトロタク、生ツラミまで、生肉ラバーも訪問必須です。

大阪発の“タレ焼肉”をベースに、オリジナリティあふれる新感覚の焼肉の楽しみ方を発信する「焼肉 冷麺 ういしろ」。オープンから半年とは思えないほど、すっかり五反田の地に根付き、曜日を問わず盛況を博している。基本的に予約推奨だが、平日は21時過ぎから席が空き始めることも多いので、あきらめず訪問を。また、これからの忘新年会シーズンに向けたお得なコースプランも登場予定なので、気になる人は早めのチェック＆予約がおすすめ。

肉を溺れさせて！

まだタレ焼肉を食べたことがない人は、初めての味わいに驚くこと必至。次から次へと試したくなる肉×タレのおいしさのバリエーションをこの機会に楽しんでみては。

※価格はすべて税込

教えてくれた人

＜店舗情報＞◆焼肉 冷麵 ういしろ住所 : 東京都品川区西五反田2-29-10 五反田サニーフラット 103TEL : 050-5456-3641

小関尚紀

焼肉作家。通称：YAKINIQ。お肉博士1級。MBA（経営学修士）。焼肉店には年間100店舗以上通い、焼き方を研究している。海外渡航60カ国。 焼肉好き伝説の番組 BS朝日『美女と焼肉』（2022年3月終了）の初期レギュラー。著書に『焼肉の達人』（ダイヤモンド社）、『世界一わかりやすい「ゲーム理論」の教科書』（KADOKAWA）、『「即判断」する人は、なぜ成功するのか？』（サンマーク出版）。

新著に『大人の「牛肉」教養』（三笠書房）がある。

