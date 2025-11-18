【GU値下げ】SNSで話題の名品が″2000円以下″に。20日までに買いたい、損しない冬服4選

2025年11月20日まで、GUでは一部の冬アイテムが期間限定価格に値下げしています。

30点を超える公式オンラインストアの対象商品の中には、SNSで絶大な支持を集めるウェアも。どれも2000円以下で買えるから驚きです......。

毎日コーデのお助けマン、コスパ良くゲットしよ！

●パフニットポロシャツ

トレンド感のある淡いカラーとゆったりシルエットが大人気のニット。チクチクしにくい柔らかな着心地で、この冬ヘビロテ間違いなし！

期間限定価格1990円です。

●ヘビーウェイトスウェットナロースカート(丈標準82.5〜89.5cm)

裏起毛の暖かさと、ウエストゴムとスリット入りで動きやすさも支持されるロングスカート。縦のラインが際立ち、スマートで上品なシルエットも手に入りますよ。

期間限定価格1990円です。

●バレルレッグジーンズ

重心が低めで立体的、絶妙なワイドシルエットのジーンズは、複数買いする人が続出。ゆったりとしたサイズ感でありながら、腰回りと裾元はすっきりと見せてくれます。

期間限定価格1990円です。

●マシュマロフィールフルジップパーカ(パンダ)

生地の唯一無二の暖かさが絶妙な支持を集めている、マシュマロフィールシリーズ。パンダのぬいぐるみのような耳付きフードを被れば、冬のおうち時間も楽しく過ごせるはず。

期間限定価格1490円です。

11月18日現在、サイズ欠けしているアイテムもあるので、気になる人はお早めに。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）