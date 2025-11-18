Snow Manの目黒蓮（28）が「SHOGUN 将軍」シーズン2の撮影期間中はドラマに専念することが18日、ファンクラブで発表された。これを受けグループは、5大ドームツアー後の来年は一時8人で活動する。

目黒は米テレビ界最高峰の栄誉とされる第76回エミー賞で史上最多の18部門を制したディズニープラスのドラマ「SHOGUN 将軍」シーズン2に出演することがこの日、発表となっていた。

目黒は今回のグループとしての決断を受け「世界でSnow Manの名前が少しでも広まるように頑張ってきたい」と意気込みを語った。

「SHOGUN 将軍」シーズン2に出演が決まった目黒は「去年、ディズニープラスでSHOGUNの配信を見させて頂いた時、これまでの海外で表現される日本の描かれ方との違いや壮大さに感動して、自分も日本人としてこの作品に絶対に出演したいと強く思いました。そこからチームのこと、真田広之さんの思いやこれまでの活動、SHOGUNについての記事を調べるところから始めました。今年に入ってオーディションに参加させて頂けることとなって、映像を送ったりアメリカのチームの方とのオーディションを行って、念願のSHOGUNへの参加が決まって本当に夢のようです」と喜びのコメントを発表した。