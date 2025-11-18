＜大相撲十一月場所＞◇十日目◇18日◇福岡・福岡国際センター

【映像】カメラが捉えた国民的ベテラン俳優

国民的ベテラン俳優が大相撲に降臨。先日骨折したことを明かしていたにもかかわらず、力士の好取組に全力で拍手を送る姿に「お元気そうで何より」「めっちゃ動いてる」など安堵や驚きの反応が広がった。

前頭三枚目・宇良（木瀬）が小結・隆の勝（常盤山）をすくい投げで下して5勝目を挙げた一番でのこと。

この取組で、中継カメラが向正面に座るピンク色のセーターを着用した国民的ベテラン俳優の姿を捉えた。この男性は「元気ハツラツ」のフレーズでかつて一世を風靡した大村崑さん（94歳）。大村さんは先日に参加したイベントで、今月に入り転倒した際に肋骨を骨折したことを明かしていた。

しかし、“人生初”という骨折もなんのその…元気に福岡国際センターを訪れ、力士に笑顔で声援を送る姿にファンからは「お元気そうで何より」「めっちゃ動いてる」「94歳なんて信じられない」といった反響が相次いでいた。なお隆の勝は元気なく8敗目。今場所の負け越しが決定した。（ABEMA／大相撲チャンネル）