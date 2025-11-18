『誰カブキ』の#3が放送。超金持ち男性有名人が登場し、8000万円のクルーザーや総額6000万円の3台の愛車を披露。「うわ〜〜〜〜！」「映画の世界じゃん」と声があがった。

【映像】超金持ち有名人のクルーザーや総額6000万円の愛車（複数カット）

『誰カブキ』は、全身歌舞伎の衣装をまとったゲストが、スタジオに向かって激走。その正体を当てるというクイズ番組。ゲストがバレずに街中を走りきれば賞金を獲得。誰かを当てることができたら、視聴者が賞金を獲得できるという笑いとドキドキが止まらない新感覚のエンタメ番組。MCはさらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）、進行役に瀧山あかねアナウンサー、スタジオゲストには村重杏奈と福澤朗アナが出演。この日は特別に、福沢アナが実況も務めた。

これまでの放送では、2回続けて五輪メダリストが登場した同番組。今回は、どんな豪華ゲストが六本木を激走するのか、注目が集まった。

舞台となる六本木の様子を見てみると、そこには真っ赤なカツラを装着した誰カブキの姿があった。瀧山アナから誰カブキに向けて質問が投げかけられると、誰カブキは趣味で8000万円のクルーザーを持っているかなりのお金持ちであることが判明。森田らは「8000万…。ええ！？」と驚きの声をあげた。

スタジオに誰カブキが到着すると、その正体はジローラモであることが明らかになった。村重が「8000万円のクルーザー持てる人なんだってビックリはありました」とコメントすると、クルーザーの写真が公開された。

さらにジローラモは車も3台所持しており、約1000万円のマセラティ、約3000万円のベントレー、約2000万円のダラーラの写真が公開されると、森田らは「うわ〜〜〜〜！」と絶叫。村重は「映画の世界じゃん」「宇宙船みたい」と驚愕した。