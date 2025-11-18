XG JURINが、JURIN ASAYAとしてソロデビューシングル「PS118 (feat. Rapsody)」を本日11月18日にリリースし、同日18時に同楽曲のMVをXG公式YouTubeにて公開した。

JURIN ASAYA - PS118 (feat. Rapsody) | Official Music Video JURINの進化とアイデンティティを描いた同楽曲では、自分だけの方向と波長を信じて他者の視線に惑わされずに前へ進む彼女の芯の強さを表現している。フィーチャリングには、アメリカノースカロライナ州スノーヒル出身でグラミー受賞経験のあるラッパー Rapsodyが参加した。

同楽曲では、XGがこれまで表現してきたX-POPはそのままに、よりディープなヒップホップに突入し、新たな角度から世界観を魅せる作品となっている。

■JURIN ASAYA コメント

今回初のソロデビューで"PS118"をリリースできることを本当に嬉しく思います。"PS118"は私にとって、自分だけの宇宙を開拓する曲です。今回、参加して頂いたRapsodyさんとそれぞれの"宇宙開拓と航行"について共鳴し、制作中も宇宙を一緒に飛んでるような感覚で、ただただ楽しかったです！私たちの"宇宙航行"を、言葉やフローを通じて存分に感じてもらえたら嬉しいです。

■Rapsody コメント

JURINのリリックのキレとパフォーマンスには、本当に驚かされました。英語が母国語ではないのに、あそこまで表現できるなんて尊敬しかありません。“本物のMCだ”と強く感じましたし、一緒にマイクを並べられて本当に楽しかったです。ファンの皆さんには、本物のラップ、言葉遊び、そしてバースを楽しみにしてほしいです。飾りは一切なく、ジェダイ級のパワーを詰め込みました。思いっきり楽しんでください！（文＝リアルサウンド編集部）