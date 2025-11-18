「日経225オプション」12月限プット手口情報（18日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万7750円プット
取引高(立会内)
SBI証券 5( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万8000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 157( 157)
SBI証券 141( 83)
楽天証券 41( 41)
三菱UFJeスマート 21( 21)
UBS証券 20( 20)
BNPパリバ証券 16( 16)
日産証券 5( 5)
マネックス証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万8250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯4万8375円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
UBS証券 25( 25)
BNPパリバ証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
SBI証券 3( 1)
楽天証券 1( 1)
◯4万8750円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
◯4万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 42( 42)
楽天証券 22( 22)
SBI証券 17( 7)
松井証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 4( 4)
マネックス証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
