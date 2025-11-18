岡山県瀬戸内市の国立ハンセン病療養所・長島愛生園で新たな展示施設が間もなく開館します。歴史を次の世代に…訪れた人に「追体験してもらうこと」を意識した施設になっています。

瀬戸内海をのぞむ長島に今月（11月）21日に開館する「でんしょう愛生館」【画像①】です。2003年に開館した歴史館とは違った視点でハンセン病の歴史について学べる「体験」を重要視した施設です。

（前田唯キャスター）

「歴史の海峡という展示コーナーです。こちら側【画像②】には長島愛生園の歴史が、そして反対【画像③】には、社会全体の歴史を写真とともに振り返ることができます。そして下は青い床。こちらは、海を隔てて当時の社会とは大きな壁があったことを表現しています」

『園内名を名乗りますか？』入所者の足跡を追体験

入館してまず入るのが、収容所をイメージした「はじまりの部屋」【画像④】入所者の足跡を追体験してもらおうというのがねらいです。



（長島愛生園の当時の看護師役）

「ここでは偽名を名乗っていただきます。療養所に入所した患者は、家族へ差別が及ぶことを防ぐため、『園内名を名乗りますか？』と尋ねられました」

偽名を書くことで、自分の中にどういった感情が生まれるのか。入所者の気持ちをおもんぱかりながら館内をまわっていきます。



VRシアター【画像⑤】では、ハンセン病を発症し、長島愛生園に入所することになる少年とその家族を描いたアニメを上映。少年、家族、社会のそれぞれの視点で同じストーリーが描かれています。

「私たちの長島の歴史がちょっとでも分かってもらえたら」

こちらは…「追憶の森」【画像⑥】。葉の1つ1つに書かれているのは、1931年、最初に入所した85人の名前や死亡日など。いずれは入所したすべての人のものを記し、存在の証明にという思いもあるといいます。

美しい瀬戸内海もどのような風に見えていたのか…。入所者の視点で、館内をめぐってほしいと関係者は話します。



（長島愛生園歴史館主任学芸員 田村朋久さん【画像⑦】）

「入所者が高齢化していくなかで、言葉とか思いっていうのを直接お聞きいただく機会もこれからどんどん難しくなってくると思います。そういったものをこの展示といったものを使って感じていただけるようになればいいのかなと」

開館を前に、園の自治会長、中尾伸治さんも「でんしょう愛生舘」にやってきました。開館には、ハンセン病の歴史を後世に伝えていきたいという中尾さんの強い思いがあったといいます。



（長島愛生園入所者自治会 中尾伸治会長【画像⑧】）

「（当時の看護師の服装をしたスタッフを見て）ああ、懐かしい」

「うまいこと表現できたかどうか分からんけど、私たちの歴史というかね、それがこの順番に見てもらって、私たちの長島の歴史がちょっとでも分かってもらえるかなと思ってます」

入所者たちの足跡をたどるとき何を感じるのか。その気持ちと心の風景を後世へ受け継いでほしいと、「でんしょう愛生舘」は静かに語りかけます。