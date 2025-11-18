「日経225オプション」12月限プット手口情報（18日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万7750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 171( 81)
BNPパリバ証券 75( 75)
ゴールドマン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
SBI証券 5( 1)
岡三証券 1( 1)
野村証券 962( 0)
◯4万7875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万8000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 698( 412)
BNPパリバ証券 320( 220)
ソシエテジェネラル証券 99( 99)
SBI証券 83( 51)
東海東京証券 95( 45)
楽天証券 26( 26)
みずほ証券 25( 25)
松井証券 25( 25)
野村証券 20( 20)
ビーオブエー証券 15( 15)
マネックス証券 8( 8)
インタラクティブ証券 3( 3)
バークレイズ証券 2( 2)
岡三証券 1( 1)
ゴールドマン証券 101( 1)
証券ジャパン 1( 1)
モルガンMUFG証券 186( 0)
UBS証券 100( 0)
◯4万8125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 31( 31)
モルガンMUFG証券 15( 15)
SBI証券 3( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万8250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 145( 55)
BNPパリバ証券 16( 16)
サスケハナ・ホンコン 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
モルガンMUFG証券 633( 3)
SBI証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
◯4万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 313( 313)
BNPパリバ証券 1159( 159)
ソシエテジェネラル証券 34( 34)
ビーオブエー証券 30( 30)
SBI証券 31( 19)
三菱UFJeスマート 6( 6)
楽天証券 5( 5)
マネックス証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
JPモルガン証券 20( 0)
◯4万8625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 31( 31)
モルガンMUFG証券 30( 30)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
◯4万8750円プット
