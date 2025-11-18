日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。





◯4万9625円コール

取引高(立会内)

SBI証券 2( 2)

ABNクリアリン証券 2( 2)





◯4万9500円コール

取引高(立会内)

ABNクリアリン証券 3( 3)

松井証券 2( 2)

SBI証券 1( 1)





◯4万9000円コール

取引高(立会内)

SBI証券 40( 34)

ABNクリアリン証券 34( 34)









※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。

※カッコ内は立会内取引の数値です。



株探ニュース

