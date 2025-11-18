「日経225オプション」12月限コール手口情報（18日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
SBI証券 4( 0)
◯4万9625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
◯4万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 45( 45)
楽天証券 19( 19)
BNPパリバ証券 16( 16)
SBI証券 15( 11)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
ビーオブエー証券 5( 5)
松井証券 2( 2)
◯4万9375円コール
取引高(立会内)
楽天証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯4万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
SBI証券 9( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯4万9125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
◯4万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 288( 38)
マネックス証券 18( 18)
SBI証券 29( 17)
ソシエテジェネラル証券 15( 15)
BNPパリバ証券 7( 7)
インタラクティブ証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
シティグループ証券 150( 0)
UBS証券 100( 0)
◯4万8750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万8500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
SBI証券 7( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
