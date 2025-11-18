Image: Keychron

ついに！

かねてよりお伝えしている、Keychronとギズモードが共同開発中のトラックボールデバイス「Nape Pro」が、いよいよクラウドファンディングを開始します。詳細は以下のとおり。

●製品名：Keychron Nape Pro ●開始日：11月20日（木）21時 ●販売場所：GIZMARTの第一弾プロダクトとして販売（クラウドファンディング「CoSTORY」を使用）

ギズマートとは、ギズモード・ジャパンが編集部視点で魅力ある商品を販売するメディア連動型コマースサービスです。その第一弾商品が、Nape Proになります。

なお、購入ページは11月20日（木）に改めてお伝えしますので、少々お待ちを。そのときに、価格やリターンなどの情報も公開になります。

Nape Proの詳細については、こちらの記事をどうぞ。

もうすぐクラファン開始の｢Nape Pro｣がKeychronの最新キーボードと共演

深センKeychronオフィスに潜入。試作機｢Nape Pro｣と初対面してきた

詳しい使い方やコンセプトは動画でも解説しています。あわせてご覧ください。

少々遅くなってしまいましたが、やっと発売までこぎ着けることができました。関係者の皆様、そしてNape Proをお待ちいただいている皆様、ありがとうございます。

詳細は11月20日に公開となります。今しばらくお待ちを。そして、お楽しみに！