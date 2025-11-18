不正アクセスなどインターネットなどを介したサイバー犯罪の解決に向けて警察官の技術向上を図ろうと、きょう、県警が競技形式の演習を行いました。

【写真を見る】サイバー犯罪の解決に向け警察官の技術向上を "県警察サイバーコンテスト" で競技形式の演習（山形）

きょう行われたのは「県警察サイバーコンテスト」です。

近年、巧妙化する不正アクセスなどインターネットなどを悪用したサイバー犯罪に対応するため、警察官の知識と技術の向上を目的に、県警が毎年行っているものです。

きょうは県内１４の警察署から１チーム２人ずつ、あわせて２８人が参加。

コンテストでは、画像やパソコンの記録を解析して犯人を追跡するなど、想定事案に基づいた問題が１０問出されます。そして正解した数と正解するまでにかかった時間を競います。

例えば、犯人がＳＮＳに投稿した画像から、検索サイトを使って場所などを特定していきます。

画像全体ではなく鳥居と石碑に着目し、その距離などの特徴を手掛かりに検索すると・・・答えは「新庄護国神社」で撮影されたものだとわかります。

■年々増加するサイバー犯罪検挙数

県内のサイバー犯罪検挙数は年々増加していて、今年、９月末までにサイバー犯罪で検挙された人数は暫定値で４１人。前の年の同じ時期より６人増えています。

また、全国的にコンピュータの利用を制限し金銭を要求するなどのランサムウェア被害が相次いでいて、今年の上半期は全国で１１６件となり過去最多となりました。

県警察本部 サイバー犯罪対策課 小野秀崇 課長補佐「脅威に対処できる必要な知識を常にアップデートして、出場者の各警察署の指導者的立場としてリードしていってほしいと考えている」